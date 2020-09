La conductora Magaly Medina reveló que conversó con Fiorella Alzamora y su esposo, quienes le hicieron llegar los documentos de la denuncia formal que presentaron contra Ricardo Zuñiga Peña, más conocido en la farándula peruana como el Zorro Zupe.

Por medio del programa “Magaly TV, la firme”, la presentadora reveló la denuncia presentada contra el ’Zorro’ Zupe por el padre del menor involucrado. “Cuando le pregunté qué había sucedido, (mi hijo) me contó que Ricardo (Zorro Zupe) lo había tocado, cuando le pregunté donde lo había tocado me dijo que en sus partes íntimas. Llamé a mi esposa y mi hijo confirmó todo lo que me había contado. Y juntos los dos tranquilizamos a nuestro hijo. Luego hice otras preguntas a mi hijo para entender con exactitud lo que había sucedido”, dice la denuncia.

La denuncia continúa: “En la habitación, a pesar de que estaba su medio hermano, este no se dio cuenta y no escuchó nada. En ese momento, mi pareja actual, primero fue a hablar con Ricardo pero se dio cuenta de que no estaba diciendo la verdad. Después de esa conversación preparamos las maletas de Ricardo y lo llamamos a la habitación encarándolo con las declaraciones de mi hijo para ver si admitía su responsabilidad”.

Por medio de su programa, Magaly Medina contó que esta será la única vez en la que se referirá al tema. “Es un tema bastante delicado, vergonzoso. Conocer la verdadera personalidad de una persona a la que tuve un gran rechazo, incluso muchas veces me negué a darle pantalla por las cosas que sabía de él desde hace muchos años”, manifestó Medina antes de presentar la nota.

“Fiorella nos ha pedido tratar esto por primera y única vez, porque se trata del menor hijo de su esposo. Ellos tienen un matrimonio estable, dedicado a los chicos y que de vacaciones sale con los chicos. Ella había dado algunos indicios en redes sociales al decir que había quebrado su amistad con el Zorro Zupe”, añadió.





