Richard Acuña fue el más feliz con el anuncio que hizo Brunella Horna sobre su continuidad en la nueva temporada del matutino “América Hoy”. El excongresista no dudó en felicitar a su esposa de forma pública utilizando sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial del Instagram, la popular modelo y empresaria compartió una fotografía en la aparece firmando su contrato con GV Producciones. “Feliz de seguir un año más en el programa, con un super equipo y grandes líderes. Vamos a seguir creciendo”, fue la leyenda que escribió junto a la instantánea.

Rápidamente el hijo de César Acuña recurrió a los comentarios para dejarle el siguiente mensaje y ser de los primeros en felicitarla: “Felicitaciones mi amor, estoy muy orgulloso. Te amo”.La figura de “América Hoy” no fue indiferente al mensaje de su esposo y le respondió: “Gracias amor. Te amo”.

Por su parte, los seguidores de Brunella Horna se mostraron también emocionados con su anuncio, pues aseguraron que extrañan sus graciosas ocurrencias en el programa en el que compartirá conducción con Janet Barboza, Edson Dávila y Ethel Pozo, quienes también han confirmado su regreso “América Hoy”.

“Qué linda Brunelita, haces reír demasiado en las mañana ya te extrañaba”, “Tú eres la mejor, directa y sin hipocresías”, “Que linda Bubu, le diste un toque único al programa y nos haces reír con tus ocurrencias”, “Bien ahí, hasta tener tu propio programa”, “Programa propio luego”, dijeron sus seguidores.

¿CÓMO SE CONOCIERON BRUNELLA HORNA Y RICHARD ACUÑA?

“Él me escribió, yo no lo conocía, me escribió a mi WhatsApp. Yo soy amiga de su hermano César. Yo un día estaba en televisión, estaba en vivo y recibo un mensaje: hola, soy Richard Acuña. Yo le digo a mis amigos ‘me ha hablado Richard Acuña ¿quién es?’”, contó Brunella en una entrevista con Milagros Leyva.

Ahí empezó la conexión entre ambos. Desde entonces, comenzaron a conversar más seguido y poco después salieron a cenar con amigos. En esa cena, Brunella llevó una billetera de Renzo Costa, marca homónima de su ex pareja, lo que resultó en una anécdota muy graciosa.

“Lo más chistoso fue la primera vez que fuimos a cenar. Yo le dije ‘bueno, yo voy a ir con una amiga, o sea, yo no voy a ir sola’, me dijo ‘ya, yo voy con mi primo’. Fueron dos primos y yo fui con una amiga y yo fui con una billetera de mi ex (Renzo Costa) porque claro, todas mis carteras y todas mis billeteras eran de mi ex”, contó

“Él vio mi billetera, yo puse mi billetera sin pensarlo, él no dijo nada. En ese momento nos matamos de risa, pero no del tema, la pasamos muy bien, en verdad... Luego tocan el timbre y me mandan una bolsita, entonces como a mí siempre me mandan cosas de canje, lo recibo y me llega una caja de chocolates Godiva y una billetera... Luego lo llamé y le dije ‘por qué me has mandado una billetera, no entiendo’ y me dijo ‘es que ya tienes que botar la otra billetera’”, continuó Brunella.