El último lunes, 10 de abril, el programa “Magaly TV, la firme” presentó una entrevista a Camila Ganoza, expareja y madre de la hija de Richard Acuña, donde la joven se refirió a lo que fue su relación con el excongresista, a quien acusó de maltrato psicológico y de haberle sido infiel.

En la conversación con Magaly Medina, Ganoza reveló detalles poco conocidos sobre la dura etapa que vivió al lado de Richard Acuña. Según relató, el también político la agredía verbalmente en reiteradas oportunidades, incluso en presencia de su hija. Por si fuera poco, aseguró que el exparlamentario le había sido infiel cuando mantenían una relación.

“Tuve mucho maltrato psicológico de su parte y maltratos de otros sentidos (maneras), que él sabe que son ciertos y que no me los podrá negar. Me minimizaron como mujer. Me ha gritado muchas veces en mi casa, frente a mi hija. Él siempre ha tratado de hacerme menos”, reveló Ganoza al programa de espectáculos.

Asimismo, Camila Ganoza también aseguró que luego que decidió dejar de vivir en el departamento que pagaba Richard Acuña, el exparlamentario la mandaba a seguir y fotografiar. Según dijo, el actual esposo de Brunella Horna no tenía la mejor actitud con ella luego que le presentara a su hija a su actual pareja.

“Me han tomado fotos, él mismo me mandó una foto que había capturado, donde salía mi novio y mi hija en la playa. O sea, manda a que nos tomen fotos. Los que se dieron cuenta fueron de un grupo de la playa que nos señalaron que nos fotografiaron desde una casa”, precisó.

Finalmente, Camila Ganoza negó que su descargo sea productor de un interés económico, ya que, según dijo, su único interés es que el bienestar de su menor hija y que Richard Acuña continúe cumpliendo su rol como padre.