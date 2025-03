El cantante Ricky Trevitazzo ha vuelto a encender la polémica en torno a su conflicto con Luigui Carbajal. En una reciente entrevista en el programa ‘América Hoy’, el exintegrante de Skándalo reveló su versión de los hechos y aseguró que su examigo manejó de manera irregular los fondos obtenidos tras el concierto de los 25 años de la banda.

El escándalo surgió luego de que Roly Ortiz, fundador de la agrupación, denunciara que Carbajal no administró correctamente el dinero recaudado por el evento. Según Ortiz, durante meses fueron engañados sobre los costos de producción, los cuales se habrían inflado inesperadamente en las semanas previas al show.

“Nosotros vivimos engañados durante tres meses. Luigui nos decía una cosa, pero a tres semanas del evento nos enteramos de que los gastos estaban inflados ”, explicó Ortiz anteriormente.

Por su parte, Ricky Trevitazzo detalló que el presupuesto inicial para la organización era de aproximadamente S/400.000, pero la cifra final ascendió a S/760.000 sin una justificación clara.

“Si me preguntas si yo me peleé con él por plata, sí, fue por plata. Había una inversión inicial de 400 mil soles, pero luego el monto subió a 760 mil y de esos solo 400 mil estaban declarados . Lo otro se hizo agua”, denunció el cantante.

A pesar de la controversia, Trevitazzo aseguró que no teme posibles represalias legales de su excompañero. “Así me empapele, así me mandes tu abogado [...] no te tengo miedo”, declaró visiblemente molesto.

El artista también anunció que, junto a otras personas afectadas por la gestión de Carbajal, tomará acciones legales para esclarecer la situación. “No solo hay un abogado, sino varios que estamos en esto. No le voy a decir nada (a Luigui), ni lo miro, si alguna vez lo veo en el tribunal, porque cara a cara no lo quiero ver nunca más ”, sentenció.