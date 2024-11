Ricky Trevitazo ha generado controversia en el ámbito de la farándula peruana al arremeter contra el futbolista Christian Cueva por lanzar, junto a Pamela Franco, una versión renovada de ‘El Cervecero’, uno de los éxitos de Armonía 10.

En diálogo con América Hoy, el exintegrante de Skándalo afirmó que hasta el momento no ha escuchado a Cueva con la canción, pero tampoco tiene la intención de hacerlo.

“Yo no la he escuchado, pero tampoco estoy para escuchar tonterías. No escucho lo que no me apetece (…) No lo digo por Pamela Franco”, mencionó.

Cabe mencionar que Trevitazo no fue el único que criticó a Cueva. La primera en hacerlo fue Marisol, la cantante conocida como ‘Faraona de la cumbia’, había expresado su descontento con la canción del futbolista.

“Prefiero no opinar porque cualquier cosa que diga se toma para mal. Simplemente, no sigan destruyendo las canciones”, dijo hace unos días.