El cantante Ricky Trevitazo y su esposa Brenda Vargas se encuentran internados en el policlínico de Bellavista, donde se vienen recuperando tras ser diagnosticados con dengue. Según contó el integrante de Skándalo, sus plaquetas bajaron demasiado y debe permanecer algunos días más en observación.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Trevitazo dijo: “tengo las plaquetas muy bajas, aparentemente están subiendo de a pocos… Ahorita (están) en 70 mil y debo tener mínimo 150 mil”.

“Si no suben me han dicho que me van a trasladar a otro lado. Lo que pasa es que mi esposa y yo somos los dos únicos casos, en todo Bellavista, que tenemos dengue y hay otros dos casos, pero en Ventanilla o sea en todo el Callao hay cuatro casos”, señaló Trevitazo.

“No tengo ningún problema respiratorio, lo malo es que se me bajaron las plaquetas demasiado, me han dicho que hay que esperar en el transcurso del día (ayer) porque si se estanca ahí van a mandarme al Hospital Carrión, sino me quedó aquí en el policlínico en observación, todo va a depender de cómo suban mis plaquetas”, agregó.

Como se recuerda, en un reciente informe de “La banda del Chino” se reveló que el exintegrante de Skándalo estaba internado junto a su esposa porque fueron diagnosticados de dengue. El hijo del músico señaló que entre los síntomas de Trevitazo estaba el dolor muscular, mareos y fiebre.

“No pensábamos que fuera dengue al principio porque mi mamá se fue a hacer unos exámenes y le dijeron que solo era una infección urinaria, pero tenemos una tía que nos dijo que podía ser dengue. Mi mamá se hizo la prueba y salió positivo a dengue”, mencionó el hijo de Trevitazo.