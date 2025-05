Ricky Trevitazo, exintegrante del popular grupo juvenil Skándalo, regresa a la televisión peruana para contar su verdad en el conocido sillón rojo, pero lo que comenzará como una entrevista íntima y emocional tomará un giro inesperado cuando su excompañero y examigo Luigui Carbajal aparezca sorpresivamente en el set.

El reencuentro entre ambos expondrá una antigua disputa que, hasta ahora, se mantenía fuera del ojo público: una pelea por el manejo del dinero en el concierto que conmemoró los 25 años de Skándalo. Según Ricky, Luigui fue quien tomó las riendas administrativas del evento, pero nunca mostró documentos que respaldaran el uso del dinero recaudado. “Nunca vi una factura, un contrato. ¿Cómo me demuestras a mí que has invertido?” , reclamó visiblemente alterado.

El exintegrante de Skándalo rompió su silencio en el sillón rojo y reveló detalles del conflicto que acabó con su amistad. (Captura/EVDLV/Panamericana)

Cabe mencionar que durante su participación en el ‘Valor de la Verdad’, Ricky se quebró emocionalmente. Con lágrimas en los ojos, compartió lo dolorosa que ha sido la ruptura con quien consideraba un hermano. “Te juro por Dios que me duele, no son lágrimas de cocodrilo, y saber que no me puedo juntar con él” , dijo, dejando al descubierto una profunda herida emocional que todavía no sana.

Sin embargo, el punto más álgido del episodio llegó cuando Trevitazo relató que el conflicto escaló a un enfrentamiento físico. “Agarró y me metió una cachetada. Le metí como 15 puñetes, (se fue) al suelo” , confesó, aunque de inmediato expresó arrepentimiento por haber reaccionado con violencia.