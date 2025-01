El pasado miércoles 22 de enero se llevó a cabo la final de “El gran chef famosos: La súper revancha”, donde Jota Benz y Ricky Trevitazzo dieron lo mejor de sí por llevarse la Olla de oro. Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó cuando los participantes vieron imágenes de la temporada, fue ahí que Ricky no pudo contener la emoción al ver fotos de él junto a Luigui Carbajal.

En la reciente edición de “El gran chef famosos”, Ricky Trevitazzo lloró al ver imágenes suyas junto a su excompañero, con quien marcó distancia a fines del 2024. Según dijo, lo extraña y siente que le falta parte de su alma.

“Me han pasado muchas cosas en mi vida, dentro y fuera del programa, a Luigui lo extraño un montón, mi hermano, son las primeras imágenes que he visto junto a él, me siento como que me falta un pedazo a mi alma”, manifestó Trevitazzo en medio de sus lágrimas.

Eso sí, el exintegrante de Skándalo también aseguró que el dolor se fue aliviando con su participación en “El gran chef famosos”, ya que siente que el programa “me completa todo”.

Cabe señalar que el ganador de la Olla de oro en “El gran chef famosos: La súper revancha” fue Jota Benz, mientras que Ricky Trevitazzo se quedó con el segundo lugar de la temporada.

¿Por qué se enemistaron Ricky Trevitazzo y Luigui Carbajal?

A finales del 2024, Ricky Trevitazzo emitió un comunicado en redes sociales anunciando el fin de su vínculo personal y laboral con Luigui Carbajal, con quien incluso compartía en “El gran chef famosos: La súper revancha”.

Según Roly Ortiz, fundador de Skándalo, Ricky se enteró que Luigui Carbajal lo habría engañado con los ingresos que percibían por sus presentaciones. Por su parte, Carbajal señaló que Roly le “llenó la cabeza” a Ricky con sus declaraciones. Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha dado una respuesta clara sobre el fin de su amistad.