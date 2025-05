Un momento cargado de emoción se vivió en la reciente edición del programa El Valor de la Verdad (EVDLV), cuando Ricky Trevitazzo y Luigui Carbajal protagonizaron una reconciliación que no dejó a nadie indiferente. Luego de varios meses de distanciamiento por un conflicto relacionado con el manejo del dinero generado en sus presentaciones, ambos cantantes decidieron dejar atrás el pasado y reencontrarse frente a cámaras con un emotivo perdón mutuo.

La separación entre los dos exintegrantes de la agrupación Skándalo había comenzado en diciembre, cuando diferencias económicas fracturaron una amistad que parecía inquebrantable. Sin embargo, el cariño y el lazo fraternal que los unía seguía latente, y se hizo evidente cuando Ricky rompió en llanto al hablar del dolor que le causó esta ruptura.

“No es dolor, es tristeza. Yo he visto cómo él ha estado guerreando por nosotros y que la amistad termine por plata. Había algo diferente y especial entre nosotros. Me da pena que, por la plata, que la necesitamos, hayamos pasado esto. No es lágrimas de cocodrilo, me duele. Y ver que está acá y que no puedo darle un abrazo, me duele. Es mi hermano”, confesó entre lágrimas, generando una ola de empatía en el set.

El conductor Beto Ortiz intervino para preguntar si era posible una reconciliación, a lo que Luigui respondió que sí, pero primero pidió una disculpa sincera por los comentarios que insinuaban que él se había quedado con dinero que no le correspondía.

“ Si en alguna oportunidad has sentido que te he faltado el respeto o he dicho cosas de más, te pido perdón , porque no tengo que estar en un set de televisión para pedirte perdón, te lo diría de corazón (...) yo quiero estar contigo para siempre, a tu lado”, declaró visiblemente emocionado.

Lo que siguió fue un abrazo profundo y lleno de lágrimas, que marcó el fin de la pelea y el inicio de una nueva etapa para ambos. Ricky destacó que, aunque Luigui no suele ser muy expresivo, sabe que lo quiere como un hermano.

“Yo lo conozco, pero él es más duro para este tipo de cosas. Él moquea más por sus hijos, su esposa, sus viejos. Sé que lloró y se desesperó cuando me dio dengue. Ahí se fortaleció mi amor por Luigui. Yo le he dicho ‘Te amo’ entre amigos”, reveló.

Luigui Carbajal también abrió su corazón: “Es cierto que yo he llorado. Siento que es mi hermano. Duele la situación por lo que hemos pasado y mi esposa me ha visto (llorar). Sé que le comieron la cabeza a él. Yo sé que no fue él y cayó como un niño ”, confesó con la voz entrecortada.