Manolo Rojas, uno de los humoristas más queridos en Perú, falleció el pasado viernes 27 de marzo a los 63 años por un presunto ataque cardiaco. Sus restos fueron trasladados a su tierra natal Huaral, alrededor de la 1 de la madrugada de este domingo 29, donde pobladores de la localidad lo recibieron con globos y diversos arreglos florales.
Manolo Rojas, uno de los humoristas más queridos en Perú, falleció el pasado viernes 27 de marzo a los 63 años por un presunto ataque cardiaco. Sus restos fueron trasladados a su tierra natal Huaral, alrededor de la 1 de la madrugada de este domingo 29, donde pobladores de la localidad lo recibieron con globos y diversos arreglos florales.
Tras su deceso, diversas figuras del espectáculo, familiares, amigos y admiradores comenzaron a despedirlo en Lima, luego fue trasladado aHuaral, donde miles de seguidores del humorista lo recibieron con globos blancos y arreglos florares.
Ante este lamentable suceso, su hermano Alan Rojas brindó algunas declaraciones y agradeció las muestras de cariño de los pobladores de la ciudad de Huaral.
“Mi hermano fue un artista completo, nos deja sus músicas. Él era alguien que cantaba todo el tiempo, gran compositor; invito a que busquen sus canciones. Estamos dolidos, sorprendidos, no lo puedo creer, pero más allá de eso, el amor de la gente es inmenso y alivia”, señaló.
Asimismo, pidió que respeten la decisión de la familia para que Manolo sea enterrado en Lima. “Sé que hay un sentir, pero hay que respetar a sus hijos y a mi cuñada, quienes han tomado la decisión de que sea enterrado en Lima”, añadió Alan.
La programación para el entierro de Manolo Rojas será alrededor de las 3 p.m. en el cementerio Campo Fe de Huachipa.
En el programa, se discute la respuesta de Paolo 'Caballito' a Rebeca vía Instagram, donde asume errores pasados, busca ayuda profesional para mejorar y reconstruir su matrimonio e hijos. Rebeca comparte la conversación públicamente para que otros aprendan, enfatizando segundas oportunidades sin juzgar.