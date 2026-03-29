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Los restos de Manolo Rojas llegaron a Huaral este domingo 29 de marzo. (Foto: Captura de YouTube /Municipalidad de Huaral)
Los restos de Manolo Rojas llegaron a Huaral este domingo 29 de marzo. (Foto: Captura de YouTube /Municipalidad de Huaral)
Por Redacción EC

Manolo Rojas, uno de los humoristas más queridos en Perú, falleció el pasado viernes 27 de marzo a los 63 años por un presunto ataque cardiaco. Sus restos fueron trasladados a su tierra natal Huaral, alrededor de la 1 de la madrugada de este domingo 29, donde pobladores de la localidad lo recibieron con globos y diversos arreglos florales.

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