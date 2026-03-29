Manolo Rojas, uno de los humoristas más queridos en Perú, falleció el pasado viernes 27 de marzo a los 63 años por un presunto ataque cardiaco. Sus restos fueron trasladados a su tierra natal Huaral, alrededor de la 1 de la madrugada de este domingo 29, donde pobladores de la localidad lo recibieron con globos y diversos arreglos florales.

Tras su deceso, diversas figuras del espectáculo, familiares, amigos y admiradores comenzaron a despedirlo en Lima, luego fue trasladado a Huaral, donde miles de seguidores del humorista lo recibieron con globos blancos y arreglos florares.

Los restos de Manolo Rojas son velados en Club Social La Huaquillas y a las 9 a.m. de este domingo recibió un homenaje en el frontis de la Municipalidad Provincial de Huaral. Luego será trasladado a Lima para culminar con su sepelio.

Los restos del humorista Manolo Rojas llegaron a su tierra natal este domingo 29 de marzo. (Foto: Captura de YouTube / TVPerú Noticias)

Ante este lamentable suceso, su hermano Alan Rojas brindó algunas declaraciones y agradeció las muestras de cariño de los pobladores de la ciudad de Huaral.

“Mi hermano fue un artista completo, nos deja sus músicas. Él era alguien que cantaba todo el tiempo, gran compositor; invito a que busquen sus canciones. Estamos dolidos, sorprendidos, no lo puedo creer, pero más allá de eso, el amor de la gente es inmenso y alivia”, señaló.

En el frontis de la Municipalidad Provincial de Huaral, los restos de Manolo Rojas recibieron un homenaje póstumo. Su familia estuvo presente.

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Asimismo, pidió que respeten la decisión de la familia para que Manolo sea enterrado en Lima. “Sé que hay un sentir, pero hay que respetar a sus hijos y a mi cuñada, quienes han tomado la decisión de que sea enterrado en Lima”, añadió Alan.

La programación para el entierro de Manolo Rojas será alrededor de las 3 p.m. en el cementerio Campo Fe de Huachipa.