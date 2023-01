Milena Zárate es una de las figuras públicas de nuestra farándula que logró salir varias veces del ojo de la tormenta y ahora se encuentra disfrutando de la fama que ser parte de la serie “Rivera: El protector” le ha brindado.

La modelo colombiana compartió en sus redes un pequeño teaser con escenas inéditas de su participaron en la serie antes mencionada.

Algunos de los comentarios que sus fanáticos hicieron fueron: “Ahhhh me sorprendiste eres LO MEXIMO q mujeron muy bien”, “Además de hermosa y bella,con mucho talento en la actuación,se ve que está buenaza la serie no me la pierdo.muchas bendiciones y éxitos en todo Milena”, “Estas mas bella y hermosa que nunca”, “Felicidades en esta nueva faceta @milenazaratedmk que Dios te siga bendiciendo y dando mucha salud Dios te bendiga”.

QUÉ OTROS PERUANOS PARTICIPAN EN LA SERIE POLICIAL

Los cantantes Jean Pierre Puppi y Mariale Salazar, de You Salsa formaron parte de esta producción que se grabó entre México, Nueva York y Lima. “El camino por donde estamos es el correcto y eso se ve reflejado en el cariño y las oportunidades que se presentan. Actuar es una experiencia muy enriquecedora para los dos. Somos cantantes, pero también artistas y como tal tenemos que estar preparados para todos los retos”, aseguró Jean Pierre Puppi.

Jean Pierre Puppi y Mariale Salazar, de You Salsa, en un detrás de cámaras de la serie "Rivera, el Protector". Los acompaña a la izquierda el actor Gerardo Zamora. (Foto: You Salsa)

Según Magaly Medina y otras figuras del espectáculo, Susy Díaz se hace cargo de los gastos en el hogar de su hija Flor Polo y Néstor Villanueva, pero el cumbiambero afirmó tener negocios e ingresos de otros lugares, negando rotúndamente vivir a costas de su suegra. Por ello, a través de redes sociales, se hizo público que el cantante es parte del elenco “Rivera, el ‘Protector’”, que cuenta con la dirección de Alejandro Nieto.