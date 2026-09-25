Brenda Carvalho fue una de las famosas que no quiso perderse el esperado debut de Robbie Williams en Lima. La brasileña asistió al concierto que el cantante británico ofreció el miércoles 23 de septiembre en Arena 1 Park y posteriormente compartió en Instagram diferentes momentos de una noche cargada de emoción y caos.

A través de una publicación en sus redes sociales, Carvalho mostró parte de la experiencia que vivió para ver por primera vez en Perú al intérprete de “Angels”. La artista registró desde su llegada al recinto hasta algunos de los momentos más esperados del espectáculo, dejando en evidencia su entusiasmo por encontrarse finalmente frente a una de las estrellas internacionales.

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La noche tuvo todos los aspectos para convertirse en un recuerdo especial. Robbie Williams apareció en el escenario pasadas las 9:20 p.m. y abrió el espectáculo con “Let Me Entertain You”. Durante cerca de dos horas repasó canciones como “Rock DJ”, “Supreme”, “Millennium”, “Feel” y “Angels”, ante miles de asistentes.

Sin embargo, la experiencia de Brenda no estuvo marcada únicamente por la música. En su publicación también dejó registro de las complicaciones que se vivieron alrededor del espectáculo, mostrando el contraste entre la euforia provocada por el show y las dificultades que enfrentaron los asistentes durante la jornada.

Precisamente, tras finalizar el concierto se reportaron problemas para abandonar Arena 1 Park. El cierre del acceso al puente peatonal ubicado en el sector del Parque Belén provocó aglomeraciones y generó cuestionamientos en redes sociales sobre las condiciones de salida del público.

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Pese a ello, el espectáculo dejó momentos que emocionaron a Carvalho y al resto de asistentes. Williams tuvo constantes interacciones con el público, modificó parte de “Supreme” para mencionar a Lima y apareció hacia el cierre luciendo una camiseta con la bandera peruana.

La Municipalidad de San Miguel anunció a través de un comunicado que el concierto de Robbie Williams en Lima no se desarrollará en Arena 1. (Foto: BRUNO DE CARVALHO - AFP / Municipalidad de San Miguel)

La experiencia adquirió todavía mayor relevancia horas después. La Municipalidad de San Miguel dispuso la clausura inmediata de Arena 1 Park y el segundo concierto de Robbie Williams, programado para el jueves 24, no pudo realizarse. Así, Brenda Carvalho terminó formando parte del público que sí consiguió presenciar el histórico debut del británico en Perú, en una jornada que combinó emoción, música y momentos de caos.