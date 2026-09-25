Brenda Carvalho asistió al concierto que Robbie Williams ofreció el miércoles 23 de septiembre en Arena 1 Park y contó su experiencia. (Foto: Captura de video / Brenda Carvalho / Bruno de Carvalho - AFP)
Brenda Carvalho asistió al concierto que Robbie Williams ofreció el miércoles 23 de septiembre en Arena 1 Park y contó su experiencia. (Foto: Captura de video / Brenda Carvalho / Bruno de Carvalho - AFP)
Por Redacción EC

Brenda Carvalho fue una de las famosas que no quiso perderse el esperado debut de Robbie Williams en Lima. La brasileña asistió al concierto que el cantante británico ofreció el miércoles 23 de septiembre en Arena 1 Park y posteriormente compartió en Instagram diferentes momentos de una noche cargada de emoción y caos.

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