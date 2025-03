El exfutbolista Roberto Guizasola ha decidido iniciar acciones legales contra Alexandra Díaz, la joven de 21 años que lo acusó públicamente de difundir contenido íntimo, abuso y violencia. Esta denuncia se da luego de un polémico episodio en el que ambos fueron captados por las cámaras del programa Magaly TV La Firme mientras regresaban a Lima desde Huacho.

A través de un comunicado en sus historias de Instagram, Guizasola abordó el tema, ofreciendo disculpas públicas a su esposa e hijos y reconociendo que cometió un grave error. Sin embargo, también rechazó categóricamente las denuncias en su contra, calificándolas de infundadas y sin sustento.

“Sé que les he lastimado profundamente y que no me he comportado de la manera correcta. Cometí un grave error y asumo toda la responsabilidad por ello ”, declaró Guizasola en su mensaje.

No obstante, enfatizó que reconocer su error no significa aceptar todo lo que se diga sobre él sin pruebas. “Rechazo de manera categórica todas las acusaciones que me asocian con supuestos actos de abuso y violencia. Estas afirmaciones son falsas, no tienen sustento ni pruebas y constituyen ilícitos penales ”, agregó.

Las acusaciones de Alexandra Díaz surgieron tras la emisión del programa de Magaly Medina, donde ella aseguró haber mantenido una relación extramarital con Guizasola. Según su testimonio, tras la controversia, recibió amenazas desde diferentes números dirigidas a sus padres para que no hablaran sobre el caso. También afirmó que su madre recibió videos íntimos de ella y Guizasola, los cuales, según ella, solo el exfutbolista podría haber tenido acceso.

En su comunicado, Guizasola anunció que emprenderá acciones legales para defenderse. “ He decidido iniciar las acciones legales correspondientes para demostrar la verdad de mis afirmaciones y la mala fe de tales acusaciones”, expresó, dejando claro que buscará esclarecer la situación en la justicia y limpiar su imagen ante lo que considera una difamación.

El exfutbolista aprovechó su declaración para reflexionar sobre los errores humanos y la posibilidad de aprender de ellos. “Es cierto que no todas las personas se equivocan, pero quienes, como yo, nos equivocamos, siempre tenemos la oportunidad de aprender, corregir y valorar lo realmente importante ”, mencionó, mostrando su intención de enmendar su conducta y obtener el perdón de aquellos a quienes ha lastimado.

Comunicado difundido en la cuenta oficial de Instagram de Roberto Guizasola. (Foto: Captura)