El comediante peruano Alan Castillo, intérprete de Robotín, comentó que pudo superar la relación que tuvo con su expareja, la bailarina Karelys Molina (Robotina) y que prefiere no hablar de ella porque ‘no la conoce’.

“Mi corazón está curado y feliz. Es lo único que te puedo decir. Ya pasó su etapa de duelo. […] No la conozco (a Robotina), no sé quién será ni de quién me hablarás”, enfatizó el actor en una entrevista para el diario Trome.

¿Cómo le fue a Robotín en su gira por Europa?

Por otro lado, el cómico indicó que su temporada en Europa fue una experiencia inolvidable ya que pudo brindar shows para los peruanos que viven en Italia y España.

“Estuve 40 días por Europa, España e Italia. Me fue hermoso, conocí muchos lugares, trabajé para la colonia peruana y fue un viaje inolvidable, pero ya tenía que regresar a Perú porque en julio siempre hago circo”, dijo Castillo.

¿Cuál es la situación sentimental de Robotín?

Alan Castillo mencionó que actualmente se mantiene soltero y enfocado en su trabajo, también indicó entre risas que no pudo conocer alguna europea debido a los espectáculos que brindó.

En ese sentido, el comediante también indicó que ‘borró cassette’ en un 200 % y que ha descubierto la felicidad en estar soltero.

Robotín prefiere no opinar acerca de Robotina

Finalmente, Robotín se refirió a su expareja, a quien le envió buenos deseos, pero que no volvería a trabajar con ella. “Es una hermosa chica y que sea feliz. Le deseo lo mejor, siempre, siempre, pero estoy enfocado en mí y lo pasado, pisado”, dijo.