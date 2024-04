El humorista Alan Castillo, conocido en el mundo artístico como Robotín, enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida desde una cama en el área de Urología del Hospital Alcides Carrión luego de sufrir una fuerte infección testicular a causa de su diabetes no controlada.

En una reciente entrevista para La República, el popular personaje contó detalles de su condición, donde también reveló que su familia no lo ha visitado en el hospital y que, debido a la enfermedad, ha bajado 18 kilos.

“Estoy solo. Mis familiares en provincia están malitos también, pero me vienen a ver algunas amistades… Tengo SIS, pero aquí no tienen muchos medicamentos y hay que comprarlos afuera”, señaló el popular Robotín.

“Yo ya tengo casi seis días aquí y es penoso… Yo bajé 18 kilos por esta enfermedad. Estoy bien flaco, pero bueno a tomar consciencia porque tenemos familia e hijos que nos quieren a su lado”, agregó al citado medio.

Sobre los antecedentes de su enfermedad, Alan Castillo contó que fue diagnosticado con prediabetes en el año 2018, pero ignoró su condición hasta que hace poco sufrió fiebre, náuseas y mares. Ahora, tiene diabetes tipo 2 y debe seguir una serie de tratamientos.

“Yo tengo diabetes desde el año 2018, que me diagnosticaron prediabetes. Desde ese año, no me he vuelto a chequear, no me he vuelto a controlar hasta que recién me pasó la factura hace poco, llevándome a una fuerte infección con fiebre, náuseas y mareos. Ahí es donde me fui al hospital de emergencia y me diagnosticaron que tengo diabetes tipo 2. Me dio una infección testicular e inflamaciones. Cosas así. Se complicó todo. Acá estamos luchando en el hospital, bajando la glucosa, bajando la infección y acá estamos”, contó Robotín.

Finalmente, Alan Castillo envió un mensaje a sus seguidores y les pidió que no ignoren las señales de su cuerpo, además los invitó a realizarse sus chequeos a tiempo para evitar llegar al hospital.

Karla Tarazona y Christian Domínguez se lucen bailando juntos en cumpleaños de su hijo