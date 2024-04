Alan Castillo, más conocido por su nombre artístico Robotín, fue dado de alta del hospital Daniel Alcides Carrión luego de permanecer internado por casi dos semanas, a causa de una infección testicular producto de complicaciones de su avanzada diabetes.

A través de sus redes sociales, el popular Robotín compartió un video en el que agradece a sus seguidores por el respaldo que ha recibido y los mensajes de aliento que le hicieron llegar ahora que se recupera en su hogar.

“Después de 12 días hospitalizado, hoy me voy a casita para seguir el tratamiento vía oral (pastillas) y con insulina diaria por un buen tiempo. Estaré unos días en reposo y luego a seguir trabajando como siempre”, publicó junto a una fotografía al lado del personal médico que lo atendió.

“Gracias por sus oraciones, por sus mensajes de aliento y por su apoyo constante. Ahora me doy cuenta del cariño que me tienen. Ahora me doy cuenta de quién es quién y quién no”, añadió.

Por si fuera poco, Robotín también compartió un breve, pero sentido mensaje sobre la diabetes y cómo las personas deberían cuidarse de la enfermedad. “Esta es una enfermedad de por vida y si no cuidamos la salud no podemos hacer nada”.

