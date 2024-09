Carlos Vílchez, animador de “Mande quien mande”, recurrió a sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje de despedida al actor cómico Rodolfo Carrión, más conocido como “Felpudini”, quien falleció el pasado jueves 26 de septiembre tras una dura batalla contra el cáncer de pulmón, enfermedad que le fue diagnosticada en enero de 2024.

A través de su cuenta oficial de Facebook, el actor que interpreta a la ‘Carlota’ reconoció que se siente muy triste por la pérdida de Rodolfo Carrión, a quien considera un amigo y a quien recuerda con cariño desde sus inicios en el mundo del entretenimiento.

“Sólo quiero que sepas que estoy demasiado triste porque me dejaste, pero al mismo tiempo, las veces que te visité en la clínica, nos divertimos muchísimo y recordamos muchas anécdotas del pasado, como cuando me botaste del teatro cuando tenía 16 años por bajar un telón que no era”, escribió Vílchez.

“Sabes que siempre te respeté y admiré, por eso hace unos días me atreví a hacerte un pequeño homenaje en el circo. Si lloré y no podía ni hablar, es porque el que me conoce sabe que te quiero con todo mi corazón ¡descansa en paz, mi tío querido! Siempre me quedaré con lo que me decías todos los días: ‘ya pe, Carlitos, pu… comparito”, añadió.

Carlos Vílchez compartió emotivo comunicado para despedirse de Felpudini. (Foto: Captura de Facebook)

¿De qué falleció Rodolfo Carrión?

Rodolfo Carrión, conocido como “Felpudini”, nació el 9 de abril de 1949 en Carhuaz y falleció el jueves 26 de septiembre tras una dura batalla contra el cáncer. A lo largo de su carrera, formó parte de numerosos programas humorísticos en televisión, como “Risas y salsas” y “El wasap de JB”. Sus últimos días los dedicó a dictar talleres de actuación en el Teatro Jade, propiedad de su amigo Efraín Aguilar.

El actor fue diagnosticado con cáncer de pulmón en estadio 4 en enero de 2024. Al no existir un tratamiento adecuado para su condición, Felpudini se sometió a un tratamiento experimental en la Clínica Ricardo Palma. Pasó sus últimos días en San Miguel, un distrito de Lima, junto a su hermana Gladys y sus sobrinos. En vida, estuvo casado con la modelo y vedette Analí Cabrera, a quien consideró el amor de su vida, desde 1982 hasta 1990. Cabrera falleció en 2011 a causa del cáncer de mama.

Gisela Valcárcel confirma a América Hoy para el 2025