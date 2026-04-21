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El actor se disculpó en sus redes sociales con los comunicadores, a quienes no solo insultó, sino que rompió sus equipos de trabajo | Foto: Magaly TV / Composición EC
El actor se disculpó en sus redes sociales con los comunicadores, a quienes no solo insultó, sino que rompió sus equipos de trabajo | Foto: Magaly TV / Composición EC
Por Redacción EC

Durante la madrugada del domingo, el actor mexicano Rodrigo Brand, protagonista de "Valentina Valiente" (Latina TV), agredió a un equipo periodístico de "Magaly TV La Firme", luego de ser captado besándose con su coprotagonista, Mayra Goñi, en una calle de Miraflores.

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