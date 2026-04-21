Durante la madrugada del domingo, el actor mexicano Rodrigo Brand, protagonista de "Valentina Valiente" (Latina TV), agredió a un equipo periodístico de "Magaly TV La Firme", luego de ser captado besándose con su coprotagonista, Mayra Goñi, en una calle de Miraflores.

Tras semanas negando cualquier vínculo sentimental y asegurando que solo mantenían una “amistad profesional”, Brand y Goñi fueron captados por las cámaras de "Amor y Fuego" y "Magaly TV", mostrándose cercanos y cariñosos.

Al percatarse de los reporteros, quienes se acercaron para preguntar sobre la oficialización de su relación, el actor reaccionó de manera hostil, agrediendo al equipo de Magaly Medina con patadas e insultos, además de romper su videocámara.

Esta fue la reacción de Mayra Goñi

En medio del altercado, Mayra Goñi, en lugar de intentar mediar o frenar el ataque hacia los reporteros, decidió mantenerse al margen. Para luego, siguiendo las sugerencias de su grupo de amigos, alejarse de la escena ingresando a un restaurante.

Minutos después, la actriz fue captada abandonando el local en solitario. Al ser abordada por la prensa, evitó dar declaraciones, dando la espalda en aparente estado de ebriedad, antes de subir a un taxi para retirarse.

¿Qué dijo Magaly Medina?

Ante las imágenes donde el actor agredía a su equipo, la conductora Magaly Medina arremetió contra Mayra Goñi, cuestionando su falta de solidaridad con el equipo de prensa.

“Cualquiera sale y le dice: ‘oye, son periodistas de mi país, ¿por qué los vas a agredir?’, pero no. Ella se escondió, no quiso dar la cara”, sentenció Medina durante su emisión del lunes.

Hasta ahora, Latina TV, casa televisora de Brand, no se ha pronunciado sobre sanciones al mexicano, mientras que Rodrigo pidió disculpas a los periodistas en redes sociales. En contraste, Goñi no comentó al respecto.

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