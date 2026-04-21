Tras la violenta agresión que él y su hermano perpetraron contra los reporteros de "Magaly TV, la Firme", el actor mexicano Rodrigo Brand, protagonista de la novela "Valentina Valiente" en Latina TV, se disculpó mediante sus redes sociales.

"El último fin de semana, en horas de la madrugada, viví una situación que se salió de control y en la que estuve involucrado junto a mi hermano", escribió en una historia de Instagram. “No me siento orgulloso de lo ocurrido”, precisó luego.

De este modo, el actor mexicano reconoció que, al ser abordado por el equipo periodístico de ATV, que lo grabó besando a su coprotagonista, Mayra Goñi, en un restaurante de Miraflores durante la madrugada del domingo, y agredirlos, “pudo haber manejado mejor el momento”.

Comunicado de Rodrigo Brand

“Asumo mi responsabilidad y ofrezco disculpas sinceras a las personas afectadas” , escribió sin más detalles, ya que, según las imágenes difundidas por Magaly Medina, Brand no solo pateó a los comunicadores, sino que también los insultó con frases denigrantes y rompiéndoles su videocámara. Todo ante la mirada de Goñi, quien prefirió no intervenir, huyendo en taxi y sin responder a la prensa.

“Creo firmemente en el respeto, hacia mí mismo y hacia los demás, y lo sucedido no representa quién soy ni cómo elijo manejarme”, sentenció Brand, de 30 años, en su comunicado, asegurando que está enfocado en aprender, hacerse cargo y “seguir adelante con mayor conciencia”.

¿Cómo fue la agresión de Rodrigo Brand a los reporteros de ‘Magaly TV’?

El incidente ocurrió en la madrugada del 19 de abril, en Miraflores, cuando el actor, aparentemente ebrio, fue captado besándose con Mayra Goñi en un restaurante de la avenida Comandante Espinar.

Al acercarse un reportero de ATV para hacerle preguntas sobre las imágenes captadas minutos antes, el actor lo enfrentó de manera violenta. Primero lo insultó y luego lo agredió con puñetes y patadas, dañando su equipo de trabajo.

Según las imágenes, Brand increpó al periodista con frases como: “Me da lástima el periodismo que haces”, seguido de insultos. Mientras tanto, su hermano intentaba bloquear la grabación, agredir a otro miembro del equipo y quitarle su celular.

Durante el forcejeo, Brand también dañó la cámara de video de uno de los comunicadores, sin detener la agresión.

Finalmente, el altercado fue intervenido por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes, en lugar de detener a los implicados, los invitaron a abandonar el lugar a bordo de un vehículo privado.

Al respecto, Magaly Medina condenó enérgicamente la actitud del actor, calificándola como “salvaje” y “detestable”. “Habría que preguntarle a él si sus padres lo educaron así... para convertirlo en un hombre brutal”, expresó.

Rodrigo Brand reaccionó de forma airada contra el reportero del programa “Magaly TV, la firme”. (Foto: YouTube / "Magaly TV, la firme")

Por su parte, Goñi, que también parecía estar en estado de ebriedad, prefirió no responder a las preguntas de los reporteros. Tampoco intervino para detener la agresión, limitándose a mantenerse al margen antes de retirarse en un taxi.

Hasta el momento, aunque Rodrigo Brand emitió un comunicado, tanto la televisora Latina TV como la actriz no se han pronunciado al respecto.

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