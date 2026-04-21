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El galán de "Valentina Valiente" expresó que "no se siente orgulloso" de sus acciones, reconociendo que pudo haber adoptado una actitud diferente hacia los reporteros que lo abordaron | Foto: Instagram - Captura / Composición EC
El galán de "Valentina Valiente" expresó que "no se siente orgulloso" de sus acciones, reconociendo que pudo haber adoptado una actitud diferente hacia los reporteros que lo abordaron | Foto: Instagram - Captura / Composición EC
Por Redacción EC

Tras la violenta agresión que él y su hermano perpetraron contra los reporteros de "Magaly TV, la Firme", el actor mexicano Rodrigo Brand, protagonista de la novela "Valentina Valiente" en Latina TV, se disculpó mediante sus redes sociales.

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