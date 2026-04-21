El actor Rodrigo Brand mostró un rostro poco conocido en televisión. Esta vez, el artista mexicano reaccionó de forma violenta contra un equipo periodístico del programa “Magaly TV, la firme”, quien lo había grabado junto a su coprotagonista de “Valentina Valiente”, Mayra Goñi.

El programa “Amor y Fuego” fue el primero en advertir que Rodrigo Brand y sus allegados reaccionaron de forma agresiva contra los hombres de prensa que lo grababan. En la reciente edición de “Magaly TV, la firme” se confirmó dicha versión.

En el espacio conducido por Magaly Medina se puede ver imágenes de la violenta reacción que tuvo el actor mexicano, quien no solo lanzó insultos contra los reporteros, sino que los agredió físicamente y rompió la cámara que tenían.

Rodrigo Brand reaccionó de forma airada contra el reportero del programa “Magaly TV, la firme”. (Foto: YouTube / "Magaly TV, la firme")

“Me da lastima el periodismo qué haces pinche imb... cab...”, se le oye decir a Brand antes de patear al reportero y romperle la cámara. Un familiar del actor mexicano también arremetió contra otro de los investigadores.

El actor mexicano y presunto saliente de Mayra Goñi no se detuvo ahí, ya que también atacó a otro reportero, a quien le lanzó un golpe con el brazo y una patada. El hecho tuvo que ser controlado por la policía.

Cabe señalar que la reacción de Rodrigo Brand se produce luego que fuera grabado en una situación comprometedora, dándose apasionados besos con la actriz Mayra Goñi, con quien comparte el rol protagónico de la telenovela “Valentina Valiente”.

Hasta el momento, Mayra Goñi y Rodrigo Brand han optado por evitar pronunciarse; sin embargo, los videos de la agresión ya se han viralizado en redes sociales y han generado una gran cantidad de comentarios cuestionando la violenta reacción del actor mexicano.