El programa “Amor y Fuego” fue el primero en advertir que Rodrigo Brand y sus allegados reaccionaron de forma agresiva contra los hombres de prensa que lo grababan. En la reciente edición de “Magaly TV, la firme” se confirmó dicha versión.
En el espacio conducido por Magaly Medina se puede ver imágenes de la violenta reacción que tuvo el actor mexicano, quien no solo lanzó insultos contra los reporteros, sino que los agredió físicamente y rompió la cámara que tenían.
“Me da lastima el periodismo qué haces pinche imb... cab...”, se le oye decir a Brand antes de patear al reportero y romperle la cámara. Un familiar del actor mexicano también arremetió contra otro de los investigadores.
El actor mexicano y presunto saliente de Mayra Goñi no se detuvo ahí, ya que también atacó a otro reportero, a quien le lanzó un golpe con el brazo y una patada. El hecho tuvo que ser controlado por la policía.
Cabe señalar que la reacción de Rodrigo Brand se produce luego que fuera grabado en una situación comprometedora, dándose apasionados besos con la actriz Mayra Goñi, con quien comparte el rol protagónico de la telenovela “Valentina Valiente”.
Hasta el momento, Mayra Goñi y Rodrigo Brand han optado por evitar pronunciarse; sin embargo, los videos de la agresión ya se han viralizado en redes sociales y han generado una gran cantidad de comentarios cuestionando la violenta reacción del actor mexicano.
El presentador argentino Marcelo Tinelli confirma públicamente su separación de Milett Figueroa tras el anuncio de ella sobre el fin de su relación sentimental. Tinelli declara que terminaron en marzo y asegura tener excelentes términos con ella y su familia, aunque según reportes habría quedado en shock por la forma en que se hizo público.