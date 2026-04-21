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Rodrigo Brand reaccionó de forma airada contra el reportero del programa “Magaly TV, la firme”. (Foto: Composición / IG: @rodrigobrandr - YouTube - "Magaly TV, la firme")
Rodrigo Brand reaccionó de forma airada contra el reportero del programa “Magaly TV, la firme”. (Foto: Composición / IG: @rodrigobrandr - YouTube - "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

El actor Rodrigo Brand mostró un rostro poco conocido en televisión. Esta vez, el artista mexicano reaccionó de forma violenta contra un equipo periodístico del programa “Magaly TV, la firme”, quien lo había grabado junto a su coprotagonista de “Valentina Valiente”, Mayra Goñi.

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