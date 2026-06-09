El pasado domingo 7 de junio, diversas personalidades del mundo del entretenimiento acudieron a sus centros de votación y ejercieron su derecho a votar. Muchos optaron por pasar desapercibidos, pero otros no tuvieron reparos en declarar. Tal es el caso de Rodrigo Cuba y Ale Venturo, quienes confirmaron sus planes de matrimonio.

En conversación con el programa “Amor y Fuego”, el popular ‘Gato’ Cuba aseguró que pronto le pedirá la mano a la madre de su segunda hija, quien recientemente celebró con efusividad que ya se encuentra legalmente divorciada luego de varios años de complicados trámites.

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En la entrevista con el programa de espectáculos conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, Ale Venturo aprovechó un instante para decir: “No hay anillo (de compromiso)”. Ante esto, Rodrigo Cuba fue certero al asegurar que pronto se vendrá “una buena pedida (de mano)”.

Rodrigo Cuba asegura que pedida de mano a Ale Venturo será a lo grande.

“Esperen con calma, que habrá una buena pedida. Estamos en el mejor momento de nuestra relación, contentos, felices”, aseguró el exfutbolista del club Alianza Lima, con una gran sonrisa.

Asimismo, Rodrigo Cuba también aprovechó la conversación para asegurar que atraviesa un gran momento en su relación con Ale Venturo y prueba de ello son los constantes videos de parodia que comparten en sus redes sociales, donde acumulan miles de seguidores y millones de vistas.

Cabe señalar que, curiosamente, Rodrigo Cuba llegó a votar al mismo centro educativo en el que lo hace su exesposa Melissa Paredes. Si bien no se cruzaron, ambos fueron captados por el programa de espectáculos de Willax Televisión acudiendo al mismo local de votación.

Rodrigo Cuba y Ale Venturo confirman reconciliación con foto juntos. (Foto: Instagram)

Recordemos que Rodrigo Cuba y Ale Venturo ya han manifestado en más de una oportunidad su deseo por casarse; sin embargo, aún no se han comprometido. El ‘Gato’ Cuba ha señalado que pronto hará la pedida de mano oficial para unir su vida con la empresaria con quien tiene una pequeña hija.