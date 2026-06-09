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Rodrigo Cuba aseguró que tiene planeado casarse Ale Venturo, con quien dijo que vive “el mejor momento” de su relación. (Foto: Instagram / @gatocuba16)
Rodrigo Cuba aseguró que tiene planeado casarse Ale Venturo, con quien dijo que vive “el mejor momento” de su relación. (Foto: Instagram / @gatocuba16)
Por Redacción EC

El pasado domingo 7 de junio, diversas personalidades del mundo del entretenimiento acudieron a sus centros de votación y ejercieron su derecho a votar. Muchos optaron por pasar desapercibidos, pero otros no tuvieron reparos en declarar. Tal es el caso de Rodrigo Cuba y Ale Venturo, quienes confirmaron sus planes de matrimonio.

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