El futbolista Rodrigo Cuba salió al frente para responder a las declaraciones de Melissa Paredes, quien aseguró que el ‘Gato’ habría dejado sin una cama a su expareja Ale Venturo, por lo que la empresaria no tenía un lugar para darle de lactar a su hija de cuatro meses.

Frente a las declaraciones, el futbolista del Sport Boys del Callao aseguró que no hablaría de su separación de Ale Venturo, no obstante, le dejo un mensaje a Melissa Paredes por sus comentarios.

“Yo no voy a dar declaraciones al respecto, ya se lo he dicho a un montón de tus colegas, ustedes me conocen, yo no voy a declarar absolutamente nada”, empezó diciendo el ‘Gato’ Cuba.

“Lo único que sí me parece raro es que Melissa (Paredes) qué hace metiéndose, pero bueno”, agregó el futbolista durante su conversación con una reportera del programa “América Hoy”.

¿Qué dijo Melissa Paredes?

Según reveló Janet Barboza en “América Hoy”, Melissa Paredes le escribió algunos mensajes donde le contó que el ‘Gato’ había dejado a Ale Venturo sin una cama durante su mudanza.

“Ay, esperen, hay más. Dice... ¡NO! Papá Armando puedo decir esto al aire... No, por favor. No van a creer esto. Bueno, dice que dejó sin cama a Ale Venturo, pero dice algo más... Melissa discúlpame, pero dime si puedo mostrar. Dice ‘no tiene ni donde darle tete a la bebé porque se quedó sin cama”, leyó Barboza.