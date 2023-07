El futbolista Rodrigo Cuba rompió su silencio y reveló la verdadera relación que tiene con su expareja Ale Venturo. Según dijo el jugador del club Sport Boys del Callao, mantiene una relación cordial con la madre de su segunda hija y tratan de llevarse bien por la menor.

“Primero somos papás y tenemos que velar por el bienestar de nuestra hija, siempre nos van a ver juntos, somos papás y tenemos responsabilidades y soy un fiel creyente que mientras nos llevemos bien, nuestra hija va a estar bien”, señaló el deportista al diario Trome.

Si bien negó que hayan retomado su relación sentimental, el popular ‘Gato’ no tuvo reparos en afirmar que ama a la empresaria Ale Venturo.

“Ahorita estamos en una relación de padres, no estamos en una relación de pareja, es evidente que yo sí la amo, y que me encanta, no tengo por qué negarlo, se lo he dicho a ella 20 mil veces, no tengo ningún problema”, precisó el futbolista.

Asimismo, el futbolista peruano aseguró que todos los seres humanos cometen errores, pero ahora tiene la posibilidad de resarcir sus errores y mejorar como persona. Por si fuera poco, no descartó que pueda retomar su relación con Ale Venturo.

“Todo tiene su tiempo y su momento, creo que es algo que tenemos que manejar en privado, las decisiones presionadas nunca se toman de la mejor manera”, puntualizó Rodrigo Cuba.

