Rodrigo Cuba ha revelado en un programa de televisión que sigue enamorado de Ale Venturo, madre de su segunda hija, y que hará “todo” por recuperar su amor.

“Solo te puedo decir que amo a Ale y voy a hacer absolutamente todo por ella y por nuestra familia”, dijo el ‘Gato’ Cuba ante la pregunta de una reportera de América Hoy.

¿Qué dijo Ale Venturo?

A la fecha, la empresaria no se ha pronunciado directamente, pero publicó un video motivacional y destacó la frase: “Eres lo que me muestras. Verás, yo escucho lo que me dices pero creo en lo que haces”, lo que incentivó la polémica en redes sociales.

El ‘Gato’ Cuba y sus muestras de cariño con Ale Venturo

Rodrigo Cuba ha demostrado su amor por Ale Venturo en redes sociales luego de su ruptura, por ejemplo, el futbolista comentaba frecuentemente las fotos de la influencer con emojis tiernos y de admiración.

No obstante, la reacción de los seguidores de Venturo fue negativa ante el ‘coqueteo’ de Cuba. “Déjala en paz”, “Ay gatito, así son todos después de fregarla”, “Gato techero vuelve a tu casa”, le increparon.

¿El tatuaje de la ‘reconciliación’?

Por otro lado, el futbolista lució uno de sus nuevos tatuajes, uno dedicado para su segunda hija y el segundo que llamó la atención, pues se realizó un símbolo de Escorpio, signo zodiacal de la empresaria.