El futbolista Rodrigo Cuba rompió su silencio en entrevista con el periodista deportivo Giancarlo Granda en su programa de YouTube “Tiempo muerto”. En la conversación habló de su carrera deportiva y contó detalles de lo que vivió tras separarse de Melissa Paredes.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el narrador deportivo compartió un adelanto de la entrevista con Rodrigo Cuba. En el breve clip, se puede oír al ‘Gato’ Cuba hablar de los medios de espectáculos y su entrevista en Magaly Medina.

“El tema de los medios de espectáculos, yo entiendo que es su trabajo, pero son bien invasivos. Uno no está acostumbrado a tanta exposición, de ahí llegas a adaptarte al proceso, pero uno nunca espera llegar a tanto problema. ¿Cómo haces para jugar con tanto problema?”, dijo, entre lágrimas, Rodrigo Cuba.

“La verdad es que nunca he cobrado por una entrevista, no es que lo decidí o dije: ‘Voy a ir donde Magaly’. Me dijeron que querían saber cómo era mi rol como papá”, dice en otra parte de la entrevista con el ‘Flaco’ Granda.

La entrevista completa será revelada el próximo lunes 7 de noviembre a las 8 de la noche por el canal de YouTube de Giancarlo Granda. En la entrevista, Rodrigo Cuba no solo hablará de su vida como futbolista, sino del polémico episodio que atravesó meses atrás.

Como se sabe, actualmente Rodrigo Cuba mantiene una relación cordial con Melissa Paredes y ambos han sido vistos juntos celebrando el cumpleaños de su hija. Por otro lado, el ‘Gato’ Cuba se alista para convertirse nuevamente en padre con su actual pareja Ale Venturo.