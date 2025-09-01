Rodrigo Cuba reapareció en una sincera entrevista con el ‘Cuto’ Guadalupe y habló sobre diversos aspectos de su vida, entre ellos, la actual relación que tiene con Melissa Paredes, su exesposa y madre de su primera hija.
Durante la conversación, el popular ‘Gato’ Cuba fue consultado por la actual relación que mantiene con Melissa Paredes, recordando que antes discutían mucho y tenían diversos enfrentamientos.
LEE: Rodrigo Cuba reaviva rumores de reconciliación con Ale Venturo con peculiar video
Según dijo Cuba, antes peleaban mucho y discutían constantemente; sin embargo, con el pasar de los años la situación se ha vuelto estable y tranquila.
“Con la mamá de mi primera hija (Melissa Paredes) ahora tenemos una muy buena relación. Podemos conversar, cuando antes nos peleábamos todos los días. Ella sabe que, si tengo que ayudarla en algo con nuestra hija, lo voy a hacer”, señaló el futbolista.
“Antes competíamos y me parecía algo tonto. Al llevarnos bien, he visto que eso repercute en mi hija, y ambos nos hemos dado cuenta. Estamos trabajando para mantenernos en esa línea”, agregó.
MÁS INFORMACIÓN: Rodrigo Cuba niega reconciliación con Ale Venturo: “Solo tenemos una relación de padres”
Por otro lado, Rodrigo Cuba también aseguró que vive una etapa de estabilidad al lado de Ale Venturo, con quien tiene una hija en común.
“Con mi otra hija y mi novia, llevo las cosas bien y eso hace que uno pueda estar tranquilo y manejar mejor todo. Hoy llevo una vida familiar recontra estable”, puntualizó el futbolista, quien aseguró que seguirá activo en el fútbol por unos años más.
TE PUEDE INTERESAR
- Primo de Jefferson Farfán le envía mensaje al exfutbolista: “Sabes que soy inocente”
- Tilsa Lozano no descarta volver a enamorarse tras divorcio: “Nunca le cierro las puertas al amor”
- Susana Alvarado, vocalista de Corazón Serrano, fue golpeada con un dron en pleno concierto
- Milena Zárate revela que Yordy Reyna la invitó a Alemania: “Nos conocimos por Messenger”
- “Antes nosotros buscábamos las colaboraciones, ahora nos llaman”: Grupo 5 tras abrirse camino afuera anhelan feat. con estrella italiana
Contenido sugerido
Contenido GEC