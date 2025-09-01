Rodrigo Cuba reapareció en una sincera entrevista con el ‘Cuto’ Guadalupe y habló sobre diversos aspectos de su vida, entre ellos, la actual relación que tiene con Melissa Paredes, su exesposa y madre de su primera hija.

Durante la conversación, el popular ‘Gato’ Cuba fue consultado por la actual relación que mantiene con Melissa Paredes, recordando que antes discutían mucho y tenían diversos enfrentamientos.

Según dijo Cuba, antes peleaban mucho y discutían constantemente; sin embargo, con el pasar de los años la situación se ha vuelto estable y tranquila.

“Con la mamá de mi primera hija (Melissa Paredes) ahora tenemos una muy buena relación. Podemos conversar, cuando antes nos peleábamos todos los días. Ella sabe que, si tengo que ayudarla en algo con nuestra hija, lo voy a hacer”, señaló el futbolista.

'Gato' Cuba y Melissa Paredes se separaron a fines del 2021 tras un ampay de la modelo

“Antes competíamos y me parecía algo tonto. Al llevarnos bien, he visto que eso repercute en mi hija, y ambos nos hemos dado cuenta. Estamos trabajando para mantenernos en esa línea”, agregó.

Por otro lado, Rodrigo Cuba también aseguró que vive una etapa de estabilidad al lado de Ale Venturo, con quien tiene una hija en común.

“Con mi otra hija y mi novia, llevo las cosas bien y eso hace que uno pueda estar tranquilo y manejar mejor todo. Hoy llevo una vida familiar recontra estable”, puntualizó el futbolista, quien aseguró que seguirá activo en el fútbol por unos años más.