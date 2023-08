El futbolista Rodrigo Cuba y la madre de su segunda hija Ale Venturo protagonizaron un llamativo momento al ser captados por las cámaras de “Amor y Fuego”, y es que los famosos fueron vistos ingresando a un hotel miraflorino pese a que no han retomado su relación sentimental.

Al respecto, el popular ‘Gato’ Cuba no tuvo reparos en aclarar las imágenes y aseguró que solo acompañó a la madre de su hija a una consulta “con una persona extranjera”.

“He venido a tener una consulta (¿Consulta en el hotel?) Precisamente, la he acompañado para que no piensen lo que están pensando… Lo único que voy a decir es que lo que están pensando no es. He venido a acompañarla a una consulta que tenía con una persona extranjera”, señaló al programa “Amor y Fuego”.

Por su parte, la empresaria Ale Venturo también fue abordada por las cámaras del programa de Willax Televisión y respondió entre risas: “Yo tengo casa, no voy a venir a hacerlo acá… Me dan risa ustedes, todo está bien”.

Como se recuerda, desde su separación hace algunos meses, Rodrigo Cuba y Ale Venturo se han mostrado cercanos y si bien la empresaria aclaró que no han retomado su romance, el futbolista ha sido claro al resaltar que todavía la ama.