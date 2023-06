Ale Venturo y Rodrigo Cuba dejaron boquiabiertos a todos al mostrarse juntos otra vez como si nada hubiese pasado. Cuando fueron consultados por el programa ‘Magaly Tv, La firme’ se negaron a dar declaraciones y se limitaron a seguir su camino.

“No voy a hablar más del tema por el bienestar de nuestra hija”, manifestó la empresaria. “No declaro. Te pido que respetes que no voy a declarar porque no lo voy a hacer”, sostuvo el ‘Gato’ Cuba.

La pareja se limitó a dirigirse a su auto, donde el futbolista habló sobre la posibilidad de llegar a tribunales con la madre de su hija. “Con Alessandra siempre hemos querido quedar bien. Estamos haciendo las cosas bien”, afirmó el futbolista.

Recordemos que la empresaria aseguró en redes sociales que no brindaría declaraciones sobre su separación, por lo que instó a los medios a no consultar, ya que por su parte no daría ningún tipo de información.

“Quiero agradecer el profesionalismo de mi abogado Wilmer Arica y desde hoy mantendré en privado las decisiones que tomemos para el bienestar de mi menor hija”, publicó en Instagram.