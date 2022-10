Todo parece indicar que Ale Venturo habría decidido dejar en el pasado las imágenes que fueron difundidas por el programa “Amor y Fuego”, donde se ve al futbolista del Sport Boys bailando con una misteriosa jovencita.

Pues la pareja se lució en la inauguración del nuevo local que inauguró la empresaria dentro de una conocida universidad de Lima.

En las imágenes, la empresaria y el futbolista aparecen muy sonrientes en medio del evento. El futbolista luce una capucha negra y accede a tomarse fotos con los clientes que acudieron a la inauguración.

Rodrigo y Gigi opinan de las imágenes de la pareja

Tras estas imágenes, uno de los primeros en pronunciarse fueron Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes destacaron que la empresaria aprovechó la coyuntura para el lanzamiento de su nuevo local.

“Ale Venturo ha aprovechado la coyuntura para inaugurar un nuevo local y encima el ‘Gato’ Cuba ha ido con la capucha puesta”, comentó en tono burlón Rodrigo González en la emisión de este miércoles de su programa “Amor y Fuego”.

“Lo marketera no se le va nunca a esta chica, ella aprovechó para vender, dijo ‘voy a lucrar con esta situación’”, añadió.

Por su parte, Gigi Mitre comentó que no era necesaria la presencia de Rodrigo Cuba en la apertura del local. “No le vamos a dar el gusto a nadie”, comentó. “Ella dijo vamos a sacar hasta el costo oportunidad de esta situación. La verdad que no puedo con esto (...) Si embarazada no se da cuenta, ya te imaginarás el futuro, alto en pendejerete”, comentó ‘Peluchín’.