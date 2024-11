Magaly Medina tomó acciones legales contra Rodrigo Gonzáles por una presunta difamación, a lo que el popular ‘Peluchín’ aclaró que fue lo que pasó. Durante la última emisión de “Amor y fuego”, el conductor de TV apareció con su abogado Iván Paredes, quien aseguró que la carta notarial no será respondida porque no está “debidamente fundamentada”.

En la reciente emisión de “Amor y fuego”, el abogado Iván Paredes, defensor legal de Rodrigo Gonzáles, aseguró que “en ninguna parte tú dices el nombre de Magaly Medina, no te has referido a ella”.

“Esta carta ni merece entrar al fondo del asunto, no pierdas tu tiempo, no la vamos a responder. Esta carta no merece ser respondida porque no cumple los requisitos mínimos para responderla... mi consejo es no responderla para que no pierdas tu tiempo”, agregó.

Por su parte, Rodrigo González solo se animó a comentar de forma breve: “Es una incongruencia”.

¿Por qué Magaly Medina le envió una carta notarial a Peluchín?

El último martes, Rodrigo Gonzáles apareció con su abogado en “Amor y fuego” y contó que el estudio de Benji Espinoza, actual abogado de Magaly Medina y de la fiscal Elizabeth Peralta, amiga de Andrés Hurtado, le envió una carta notarial, aparentemente, haber realizado “insinuaciones difamatorias”.

“Dice, ‘realizó insinuaciones difamatorias contra mi persona, no señalándome directamente, pero sí de manera evidente’, es contradictorio, ahí ya empezó mal. Luego hace todo un párrafo, con copia de lo que dices, en ninguna parte dice Magaly Medina... Después en el punto 3, dice que tu ‘discurso no solo es tendencioso, sino que se ha dirigido a mi persona de manera indirecta’, lo dice a cada rato... solos se están poniendo la soga al cuello porque están diciendo que esta carta está mal hecha”, dijo Iván Paredes sobre la carta de Magaly Medina.

