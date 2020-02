Rosario Guadalupe, madre de Jefferson Farfán, difundió un audio con el que dejó mal parada a Melissa Klug como madre de familia. Según se pudo escuchar, la empresaria se encontraba en una reunión con sus amigas, mientras que sus menores hijos no habían comido.

El material difundido ayer, en el programa “Día D”, ha generado todo un revuelo en la farándula local, uno de los últimos en dar su opinión respecto a la polémica fue Rodrigo González.

Para el popular “Peluchín”, Doña Charo no ha buscado la paz familiar para sus nietos, por el contrario, consideró que al hablar ante las cámaras y mostrar los audios de su exnuera fue para desprestigiarla como madre.

“En honor a la neutralidad, parece que la señora es bien pata de ‘Doña Peta’ porque no sé cuál de las dos es más machista. O sea, su hijo si puede tener un lugar al que le llama el ‘Bunker’ para juerguear con sus amigos. Y el día que Melissa – no sabemos en qué contexto- le manda un audio diciéndole que está en una reunión con sus amigos, lo usan para dejarla como mala madre”, dijo al inicio del video que compartió en uno de sus Stories de Instagram.

“Yo creo que la señora está más preocupada en desprestigiar a Melissa que en recuperar la paz familiar con sus nietos. Una pena”, añadió.

En otro momento, el exconductor de “Válgame” manifestó que entendía la postura de la madre de Jefferson; sin embargo, le sugirió que no llame interesados a los niños en público porque lo único que logrará es distanciarlos más.

“Si quiere que sus nietos la quieran, no les llame interesados en público por mucho que usted sepa que están envenenados, porque a veces eso se da en las familias. Usted tendría que tener más cuidado y tino porque sus nietos después de escuchar cómo se ha expresado de ellos, aunque le eche la culpa a la madre, flaco favor le está haciendo al acercamiento, señora Charo”, enfatizó.

“Doña Charo, por ejemplo, no nos ha hablado por qué su hijo no ha aceptado que ha convivido once años con (Melissa) la mamá de sus nietos. Yo entiendo que la señora quiera proteger el patrimonio de su hijo y puede parecerle unas cosas abusivas por parte de Melissa, y que quizá sean injustas, pero ayer quería dejar en claro que se lleva bien con Yahaira Plasencia”, mencionó.