Nicola Porcella volvió a ser el centro de la polémica al afirmar que se está preparando como actor para ser un “galán de televisión”. En una entrevista, el exchico reality señaló que sus seguidores le escriben un montón por redes sociales para felicitarlo por su personaje en la telenovela “Te volveré a encontrar”.

“Es súper bonito que te digan que soy el nuevo galán de telenovelas en Perú, también están Pablo Heredia y Goerge Sebil, pero ellos son extranjeros, así que me siento feliz y es bonito cuando me escriben para decirle que estoy evolucionando. ¿Si me veo como el próximo galán de telenovelas? Claro, sería bonito, me sigo preparando bastante”, señaló al programa de Latina “Todo por amor”.

Sin embargo, lo dicho por Porcella no fue bien recibido para algunos, como Magaly Medina y el expresentador de televisión Rodrigo González. Este último señaló que el actor está “teniendo alucinaciones”, cuestionando su trabajo actoral.

A través de sus stories de Instagram el influencer de farándula compartió las declaraciones de Porcella y cuestionó si era verdad: “¿En serio dijo esto?”. Por lo que instó a sus seguidores a votar por dos opciones “volvió al jagger y ya siéntese joven”.

Rodrigo González cuestionó lo dicho por Nicola Porcella sobre la actuación. (@rodgonzalezl).

Por su lado, Magaly Medina señaló en su programa que Nicola Porcella no ha trabajado en su actuación. "Han pasado lo años y no sé si ha hecho esfuerzo alguno por estudiar, pero él sigue siendo una puerta”, sentenció.

