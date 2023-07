Ricardo Morán estuvo presente en la última edición de la Marcha del Orgullo 2023 que se llevó a cabo el pasado sábado 1 de julio, donde brindó un emotivo discurso enalteciendo los logros de la comunidad LGBT, que día a día lucha por ganar visibilización, aceptación e igualdad de derechos.

En ese sentido, parte de la reflexión que brindó contaba que se sentía muy feliz y orgulloso de que en esta edición hubiese mucha más gente que en las anteriores marchas antes realizadas.

“Creemos que es la mayor convocatoria que ha habido en la historia de la Marcha del Orgullo, el Municipio trató de impedirlo y lo único que consiguió es que volviéramos más fuertes, más grandes y más gentes”, inició el productor.

“Hoy día al desfilar todos nosotres le hemos dado esperanza a muchísimas personas como nosotros”, expresó, lo que causó la molestia de Rodrigo González.

Ante ello, el conductor de “Amor y Fuego” decidió referirse al sermón brindado por Morán y alegó que no es necesario modificar el lenguaje para conseguir la inclusión de la comunidad.

“Tú no vas a estar diciendo nosotres para que todos nos sintamos iguales, no. El idioma no se destruye para eso, el idioma no es necesario inventar un lenguaje, eso no puede ser bajo ningún aspecto, de ninguna manera”, comentó bastante tajante el popular ‘Peluchín’.

Además, calificó de “ridículo” el cambiar las vocales por la “e”, por lo que exigió al productor de “El Gran Chef Famosos” a mostrar su educación.

“Tú que eres una persona preparada con una buena educación que se note porque da vergüenza que te pongas a hablar de nosotres y mi cuerpe y tanta ridiculez. Hay gente que piensa que eso es una forma de inclusión y yo pienso que la forma es visibilizar, normalizar”.