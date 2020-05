El exconductor de televisión, Rodrigo González, fue invitado al programa de Magaly Medina y habló sobre los personajes de la farándula. Los primeros en ser mencionados fueron Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, de este último contó un detalle poco conocido.

Y es que, según reveló el popular ‘Peluchín’, el futbolista tiene un “trato especial” con la salsera. En su declaración, el exconductor de “Válgame Dios” confesó que habló con el futbolista cuando terminó su relación con la salsera, y pensó que si lo ‘picaba’, él “soltaría todo”, pero no fue así.

“En esa época, cuando él te contaba las cosas y se abría un poco, yo siempre notaba cuando me hablaba de Melissa y tenían alguna trifulca por ahí, siempre noté que con Yahaira Plasencia tenía una consideración especial, nunca me habló mal de ella, nunca”, contó Rodrigo González.

“Y eso que yo esperaba por la manera como terminaron, esto nunca lo he dicho, yo pensé que si lo picaba un poquito, él me iba a soltar todo lo que sabe porque podría estar herido, pero nunca me habló mal de Yahaira, de Melissa no puedo decir lo mismo”, añadió.

Rodrigo González reveló que Jefferson Farfán “nunca habló mal” de Yahaira Plasencia | VIDEO

Finalmente, Rodrigo González y Magaly Medina reconocieron que tanto Jefferson Farfán y Paolo Guerrero no son malas personas, pero “sufren de mamitis”.

“Yo no creo que Paolo ni Jefferson sean malas personas. Yo creo que ellos confunden la protección, reflejan sus inseguridades y su machismo… ellos sufren de ‘mamitis’”, agregó Rodrigo González.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina responde a Angie Jibaja luego de que la tildara de “bocona”

Magaly Medina responde a Angie Jibaja luego de que la tildara de “bocona”. (Video: ATV)