¡Sigue la polémica! Luego que Karen Schwarz compartiera un video en Instagram exhortando a Rodrigo González a no utilizar la imagen de su hija en sus redes sociales, el popular ‘Peluchín’ no se quedó callado y respondió fiel a su estilo.

A través de sus historias en Instagram, el ex presentador de televisión compartió una serie de clips donde, con un filtro animado, le dice a Karen Schwarz que no pretendió ofender a la menor.

“Karen Schwarz, escúchame lo que te voy a decir. Yo no me he metido con tu hija, ridícula. ¿Ahora eres la abanderada del movimiento ‘Con mi hija no te metas’? ¿Quién se ha metido con tu hija?”, dijo Rodrigo González.

El presentador hizo hincapié en que cubrió el rostro de la menor en su publicación. Además, dijo que Karen Schwarz expone contenido de su menor hija en sus redes sociales todos los días.

“Yo hice lo que tú haces todos los días en tu programa, por ejemplo, cuando hablas de Farfán. Tu no le tapas la cara a los hijos para hablar, ya pues, en todo tu contenido exhibes y publicas todos los días a tu hija. Yo lo único que quería demostrar es que tu prefieres ver a la competencia. Y le tapé la cara (a tu hija) que es lo correcto y eso hice yo”, añadió ‘Peluchín’.

Rodrigo González le responde a Karen Schwarz: “¿Quién se ha metido con tu hija?”

¿Cómo empezó el enfrentamiento? Rodrigo Gonzalez compartió una imagen en la que aparecía la hija de Karen Schwarz con el objetivo de mostrar que la conductora de “Mujeres al mando” se encontraba viendo “Esto es guerra”. Y aunque ‘Peluchín’ le tapó el rostro a la menor con un sticker, la animadora consideró que no debió usar dichas imágenes.

¡No puede más! Karen Schwarz rompe su silencio y le responde así a Rodrigo Gonzales