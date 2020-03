El Ministerio Público determinó que la Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer realice una investigación preliminar contra Rodrigo González por la supuesta agresión psicológica a Karen Shwarz.

Según informó Trome, en el documento se muestra una cronología de los daños que habría realizado González a Schwarz desde el 2015 cuando la llamaba “mosca muerta” y en el 2016 cuando afirmó que la exmodelo habría maltratado a sus trabajadores.

La resolución también afirma que el conductor mantuvo su distancia en el 2017 cuando ambos estaban trabajando para el mismo el mismo canal, pero a su salida de Latina, continuó con las “agresiones”

Por su lado, la abogada de Karen Schwarz, Tatiana Bardales, indicó que la fiscalía ha abierto una investigación porque reconoce que hay indicios de delito. “El fiscal, con las pruebas que hemos presentado, determinó que hay evidencias de violencia contra Karen”, señaló.

El expresentador de televisión ha preferido no hablar sobre el tema, pero señaló en su cuenta de Instagram que pronto realizará sus descargos.

La abogada recalcó que están buscando una pena efectiva y no una reparación económica. “Ella está dañada por las publicaciones del señor. Lo que también debería publicar (en sus redes sociales) es la revocatoria del caso de Cathy Sáenz”, comentó, ya que González no estaría cumpliendo las reglas de conducta, no habría pedido disculpas, ni pagado la reparación civil respectiva.

