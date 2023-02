Sin pelos en la lengua. En el último programa de ‘Amor y Fuego’, Gigi y Rodrigo se tomaron un momento para brindar su opinión sobre las posibles participaciones de diversas figuras de la farándula, algunas de ellas fueron Mafer Neyra, Nathaly Terrones, Brunella Horna, Alondra García Miró y otras influencers. Sin embargo, cuando fue el turno de Alondra, Rodrigo Gonzalez lanzó un duro dardo contra la posibilidad de su incorporación al concurso.

La invitada principal del espacio televisivo fue la asesora de imagen Nicole Akari y Eduardo Pérez, un reconocido cirujano plástico. Cuando tocaron el tema de la ex pareja de Paolo Guerrero, fue ‘Peluchín’ quien se apresuró a brindar su opinión y afirmó que no la ve participando en el Miss Perú: “¿Se va a presentar para Miss Perú? No creo. Yo la veo muy guapa, pero no la veo muy Miss, la verdad ante todo”.

Sin embargo, la asesora de imagen brindó una opinión totalmente contraria a la del conductor, ya que afirmó que sí tiene lo suficiente para para participar del concurso de belleza: “Ella sí sería una muy buena candidata. El prototipo, el estilo, es muy guapa”.

Aunque, Akari se mostró dudosa ante la posibilidad de que Alondra ganara el certamen de belleza, afirmó que de todas las propuestas vistas es la que mejor prospecto tiene. “Ella tiene más afianzado el tema, se le ve más puesta para el concurso. No sé si lo pueda ganar o no, pero la veo más reina que las otras”.

Justo cuando estaba a punto de seguir apoyando a la modelo, Gonzalez la interrumpió manteniéndose firme en su posición contra García Miró: “Hay muchas chicas lindas. Pero no necesariamente tienen porte de Miss. Ella me parece una chica linda, para verla en una tienda por departamento, en una foto, cuando abro un catálogo o una revista, ¿pero miss? No sé”, aseveró el conductor de Willax.