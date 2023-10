El conductor de televisión Rodrigo González “Peluchín” respaldó al chef Giacomo Bocchio tras las acusaciones que recibió por parte del tiktoker Josi Martínez, quien lo calificó de homofóbico por el tipo de publicaciones que el cocinero compartió en sus redes sociales.

Durante un segmento de su programa, Peluchín indicó que le parece una “ridiculez” el que Martínez acuse a Bocchio de homofobia, ya que según el presentador, se trataría de una exageración.

“Alegar que una persona es homofóbica o transfóbica porque no te gusta lo que te dice me parece un poco extremo. [...] Yo pertenezco a esa minoría, pero me parece que el hecho de ser gay para sacar ventaja... o sea es exactamente cuando alguien se victimiza por el hecho de ser mujer y alega misoginia, la misma ridiculez”, dijo el conductor.

Por otro lado, el presentador de Amor y fuego, indicó que los cuestionamiento que Giacomo Bocchio tuvo para Josi Martínez en la tercera temporada de “El gran chef”, no fueron por su orientación sexual, sino por el desenvolvimiento que tenía en el programa.

“Él te está hablando de tu desenvolvimiento, de lo que estás haciendo en el show, tiene todo el derecho, es su rol ahí”, aseveró Peluchín.

¿Qué hizo Giacomo Bocchio para que Josi Martínez se ofendiera?

Josi Martínez reveló que durante su participación en la tercera temporada de “El gran chef: Famosos” vivió un momento tenso con el chef Giacomo Bocchio durante su eliminación.

“Fue en el momento en el que eliminaron a Santi Lesmes en la competencia. Él se mostraba muy incómodo y molesto por la decisión. Cuando eliminan a alguien y cuando se queda otra persona como que los jurados se acercan a felicitar a la persona que se queda. En la parte en la que me toca a mí, en la que eliminan a Santi y me quedo yo, se acercan Nelly y Javier, que son los otros dos jurados, y ese señor no se acercó”, relató para el programa “Amor y fuego”.

Posterior a eso, el tiktoker se habría retirado llorando, tal como dijo en sus redes sociales días atrás. También recalcó que Bocchio sería homofóbico y transfóbico por las publicaciones que este compartió en su cuenta de Instagram.