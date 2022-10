Rodrigo González no fue ajeno a las reciente declaraciones que brindó Magaly Medina a un medio local, donde aseguró que el conductor de “Amor y Fuego” solo habla de ella para generar portadas.

“No voy a contestarle a cada persona que se agarre de mis faldas para tener un poco de protagonismo. No puedo hacerlo de verdad. Ahora mismo estoy pendiente de mis redes y de verdad estoy súper ocupada. A mis enemigos los escojo yo, ellos no me escogen a mí, para nada. A mí déjame con Gisela, que por lo menos con ella estamos en el mismo level”, dijo Magaly Medina al diario Trome, cuando se le preguntó qué opinaba después de que el compañero de Gigi Mitre asegurara que le pedía contenido para su programa.

Asimismo, dejó entrever que el popular ‘Peluchín’ manipula las cifras del rating a su conveniencia. “Hay gente que sí manipula sus cifras, porque les conviene y les duele que les digan la realidad, pero ahí están los números. Yo todos los días trabajo por mi rating y se ven los resultados. Siempre quiero más y en eso estamos trabajando mi equipo y yo. Y como ya dije, no le voy a dar tanta cabida a tantos angurrientos que quieren un poco de titulares en los diarios”, agregó Magaly Medina.

Presentador no se quedó callado

Tras estas declaraciones, Rodrigo González no se quedó callado y recurrió a su cuenta oficial de Twitter para defenderse y aclararle a la periodista que, al igual que ella, él es un “referente de espectáculos” en Perú.

“Ser triplicada por su competencia la tiene loca. Vaya delirios de superioridad de la insegura y mezquina. Muy a su pesar, soy un referente de espectáculos en mi país. Y eso no va a cambiar por más pataletas que haga. Las portadas son parte de lo cotidiano para mí”, fue el mensaje que escribió.

Su publicación fue acompañada con una imagen de la portada del diario Trome en la que aparece el siguiente titular: “Magay contra ‘Peluchín’: No responderé a ningún angurriento que busca portadas”.

Los seguidores del conductor de “Amor y Fuego” no tardaron en darle su respaldo con mensajes alentadores. “Además verlos a ti y a Gigi relaja, verla a ella produce todo lo contrario con tanto desatino que dice y los disfuerzos que hace para convencernos que es feliz”, “No le hagas caso, Rodrigo. Ella es una persona muy perversa”, “Peluchín y Gigi son los nuevos referentes del espectáculo, la señora ya fue”, son algunas reacciones que se leen en TW.

