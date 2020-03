Janet Barboza visitó el set del programa “Magaly TV: la firme” tras la cancelación de “Válgame” y protagonizó una tensa discusión con la conductora Magaly Medina, hecho que ha causado gran asombro entre los personajes de la farándula nacional.

El último en pronunciarse al respecto ha sido Rodrigo González, quien –como es costumbre- utilizó su cuenta de Instagram para referirse a la discusión entre ambas mujeres.

Junto a una fotografía de su televisor, donde se ve a Magaly Medina y Janet Barboza discutiendo, el popular ‘Peluchín’ escribió: “Un poquito de por favor. ¡Insoportable el show barato que hace la ‘Retoquitos’, se ve que no tiene nada que perder ya!”.

Este fue el mensaje que compartió Rodrigo González en Instagram

Como se recuerda, la acalorada discusión se dio cuando la producción del programa presentó una nota donde mostró el pasado de la exconductora de la “Movida de los sábados”. Ello molestó a Barboza y apenas empezó la entrevista, la animadora resaltó la transformación de Medina con el paso de los años.

“Bien fresca eres para decirme y adjudicarme cosas cuando tú eres la campeona y maestra de las cirugías. No seas fresca Magaly, la animadora que tiene más cirugías en televisión eres tú y lo sabes”, expresó Janet.

“Basta con comparar tus fotos antiguas. Magaly te has hecho de todo, hasta el pie te has hecho, toda la cara. Y no es que sea ignorante, pero a ti te encanta decirle a la gente lo que tú crees, pero alguien te dice a ti lo creemos que tú te has hecho y sales diciendo que eres natural”, añadió.

Magaly Medina no se quedó de brazos cruzados y resaltó que ella ingresó al mundo televisivo por su profesionalismo y no precisamente por su cuerpo.

“Con los años he potenciado mis atributos. Pero te estás olvidando que en mis años de televisión yo no triunfé por mis curvas, ni por mi cara bonita. Yo entré a la televisión por mi talento. Uno tiene que mejorar y a mí me encanta potenciarme”, replicó la conductora de ATV.

Magaly Medina y Janet Barboza se pelearon en vivo. (Magaly Tv. La firrme)

