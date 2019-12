Hace unos días, la conductora de televisión Cathy Sáenz reveló durante la emisión de “Mujeres al mando”, programa que ella conduce junto a Karen Schwarz y Jazmín Pinedo, que está cansada de los comentarios que Rodrigo González, exconductor de “Válgame Dios”, hace sobre ella.

Este enfrentamiento entre ellos no es reciente. La primera vez que tuvieron un conflicto fue en el 2015 y terminó con una demanda penal.

2015

Rodrigo González y su colega Gigi Mitri conducían el programa “Amor, amor, amor” cuando señaló que Sáenz había ‘atrasado’ a Tula Rodríguez, dejando entrever un romance con Gino Barberi, ex pareja de Rodríguez. Además, le puso un apodo que, evidentemente, disgustaba la entonces productora de Esto es Guerra: ‘Candymamacha’.

Después de esas declaraciones públicas, los problemas empezaron. El conductor de televisión hacía comentarios sobre ella hasta que la exproductora de TV decidió demandarlo por difamación.

Rodrigo González y Gigi Mitri en "Valgame Dios". (Foto: Latina)

2017

En primera instancia, Sáez ganó la demanda. En una entrevista con el medio Trome, Cathy Sáenz daba a conocer el fallo, así como los motivos por los cuales había denunciado al presentador de TV. “(Se le denunció) porque en su programa señaló que había ‘atrasado’ a Tula Rodríguez y por calificarla de ‘Candymamacha’”, contó en entonces.

La sentencia a Rodrigo González era de un año de prisión suspendida y un pago de una reparación civil de 600 mil soles. Sin embargo, el conductor apeló al fallo.

2018

El conductor de televisión volvió a perder. Ante eso la defensa del conductor de TV pidió se anule la sentencia.

2019

La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa de Rodrigo González, quien quería que se anule la sentencia de un año de prisión suspendida en su contra. Sin embargo, el Tribunal Supremo también ratificó que se pague la reparación civil de 15 mil soles en favor de Saenz. Además, el presentador deberá cumplir con un pago de 120 días multas.

Durante la lectura de sentencia, la Suprema indicó que “es claro que la reiteración de ofensas públicas, a través de un medio de comunicación social, dirigidas a la conducta de la víctima en relación con su trabajo y las personas que a ella se vinculan, genera un daño moral de una entidad relevante, más aún si esa persona en su ámbito laboral depende mucho de su línea de conducta social y de sus relaciones con colegas, dependientes y superiores jerárquicos, así como del grado de estima social de los televidentes. No hace falta, pues, pruebas específicas para apreciar el daño moral”.

Agosto - 2019

El conductor de TV Rodrigo González y Gigi Mitri renuncian a “Válgame Dios”. González confirmó que tanto él como Gigi Mitre dejaron la conducción del programa de Latina al considerar “una puñalada” que el canal -por sugerencia de la productora Susana Umbert- contrate a una persona que los enjuició tiempo atrás.

“¡Tengo una demanda penal con una persona y mi propia casa le da trabajo!”, reclamó fastidiado en un video de Instagram.

Al enterarse de esta noticia, Gigi Mitri no asistió a trabajar. “Por eso Gigi no fue el lunes, me pareció una medida algo extrema. Por eso yo fui al programa. Este terminó y bajé a decirle (a Susana) cómo nos sentíamos. A ella no le importó. Dijo que Cathy Sáenz podría ser contratada por cualquier progranma de Latima”, agregó.

Rodrigo Gonzalez .

Según indicó de González por ese entonces, Umbert decidió la contratación de Sáenz en Latina “porque quería salvar” al programa “Mujeres al mando”, que actualmente conducen Karen Schwarz y Jazmín Pinedo.

“El tema es cómo pasa esto en tu casa, en donde has construido un vínculo con el público (...) la única responsable de lo que ha ocurrido es Susana Umbert. Ella es la que toma las decisiones y ella me imagino que en sus intenciones de salvar como sea el programa de la mañana, porque lo hace su productora para Latina, la quiso como contratada, y dijo que eso no nos tenía que importar”, comentó.

Diciembre - 2019

Parte 1

Rodrigo González publicó un video en su cuenta de Instagram en el que habla de una supuesta enemistad entre Saénz y Jazmin Pinedo, su coconductora en “Mujeres al mando”. En el video se ve a la modelo con un gesto de fastidio al ser interrumpida por Saénz.

Ante este comentario, Cathy Sáenz se pronunció y dijo que son amigas hace muchos años. “Jazmín es mi amiga hace más de ocho años, no es una compañera de trabajo; es mi amiga. Voy a su casa, comparto con Gino, conozco a su hija, es más el domingo estuve súper mal y no pude ir al cumpleaños”, dijo la conductora de “Mujeres al mando”.

Además, reiteró que le ganó la demanda por difamación. “Yo a él ya le gané lo que tenía que ganarle, nada más. Solamente quiero que pague. O sea hay una penalidad, hay que cumplirla nomás. Si no la cumple que tenga cuidado, porque yo ya le gané lo que tenía que ganarle y es lo único que quiero decirle”, sentenció.

Parte 2

Tras el matrimonio televisado por Latina del futbolista de la selección peruana Edison Flores y la médico Ana Siucho, Rodrigo González criticó el desempeño de la conductora , además la llamó “Chusca Saénz”. Comentarios que no fueron del agrado de la exproductora de “Esto es guerra”.

Como respuesta en la edición del lunes 23 de diciembre de “Mujeres al mando”, Cathy Sáenz reveló sentirse acosada por la gente. Además, que ha recibido amenazas contra su vida mediante WhatsApp y que se ha visto impedida de salir a la calle porque la gente le grita en la calle la ‘Chusca Sáenz’. Todo esto a raíz de las constantes críticas que Rodrigo González ha hecho en las redes sociales sobre ella.

“No he querido llegar a este momento. He recibido muchos insultos de gente que no me conoce, pero que está siendo incitada por el odio de otra persona... Yo antes era llamada ‘Candy Mamacha’ y ahora soy llamada ‘La chusca Sáenz’. Uno no puede aguantar más, nosotras somos mujeres que estamos siendo violentadas por un hombre”, dijo entre lágrimas la conductora de Latina.

Cathy Sáenz reveló ser víctima de amenazas de muerte a través de WhatsApp

Asimismo, aseguró que tomaría acciones legales contra el exconductor de “Válgame”. “Creo que es un momento para hacer un llamado para que se ocupen de este caso. No puede ser posible que sean maltratadas. Yo tengo miedo”, sostuvo.

Parte 3

Rodrigo González decidió utilizar sus redes sociales para responder a la denuncia hecha por Cathy Sáenz, quien acusó al ex conductor de “Válgame” de ser su “acosador” y de fomentar la violencia contra las mujeres.

A través de sus historias en Instagram, respondió asegurando que él solo da su opinión y dice lo que piensa.

“Todos podemos opinar lo que queremos, más a través de tu cuenta de Instagram. Tú tienes un canal de televisión, que es el tercero civil responsable que te ha dado su señal, para que tú tan ligeramente sindiques a una persona que está en un país donde hay igualdad de género y libertad de expresión, de acoso y de maltrato. Acosar no es opinar lo que uno piensa y que ingresa a través de un medio masivo a todas las pantallas de los hogares, no hay acoso ahí”, señaló González.

Asimismo, el ex presentador de espectáculos retó a la conductora de “Mujeres al mando” a mencionarlo directamente en sus acusaciones, para que de esta manera pueda llevar el caso por la vía judicial.

“Si no toleras la crítica, no trabajes de cara al público. (...) Pero acusar tan ligeramente de lo que tú estás acusando en los tiempos que corren, solamente quiero que tengas el coraje de mencionar mi nombre seguido de eso, para que tú y los tercero civil responsables asuman la responsabilidad de lo que eso conlleva, porque no se puede acusar de algo como lo que tú estás diciendo y pasar impune”, señaló Rodrigo González.

Rodrigo González le responde a Cathy Sáenz tras llamarlo "misógino". (Video: Instagram)

“Yo también sé defenderme, yo sé cuáles son mis derechos y también sé cuáles son las limitaciones cuando uno tiene que expresarse públicamente, no creo haberlos pasado... Di mi nombre seguido de eso que estás diciendo y nos vamos a ver ante la justicia, nos vamos a ver las caras”, añadió.

Parte 4

La conductora de “Mujeres al mando” tras escuchar lo que dijo el Rodrigo González en sus redes sociales decidió responderle por el mismo medio. “Siendo un líder de opinión ¿decirle ‘chusca’ a alguien no es un insulto? Hablas de casos reales de violencia, entonces ¿qué me insultes y me acoses no es violencia? Sí, obvio que hay muchos casos horribles, pero ninguno de ellos se puede permitir, ni uno solo. No uses la popularidad que tienes para generar odio hacia otra persona. Debe haber mucha gente a la que no le gustas también. De hecho, a mí tampoco me gustas, me pareces misógino, porque en tus historias resaltantes solo atacas a mujeres y a los hombres los pasas por agüita tibia. Tienes una actitud bien cobarde. Te ensañaste con Lourdes Sacín, con Johanna San Miguel, con Yahaira (Plasencia), Karen (Schwarz), Korina (Rivadeneira), Alejandra (Baigorria), Sheyla (Rojas), Mónica (Cabrejos), Janet Barboza, etc. Y esas son solo tus batallas más resaltantes, todas contra mujeres, a las que calificas y críticas a tu gusto sin ningún respeto”.

“Puede haber gente que no me quiera, y así es la televisión, no a todos les vas a gustar, pero utilizar una tribuna con más de un millón de seguidores para hacer comentarios que castiguen a alguien, eso es cobarde. Esto definitivamente es un patrón. A ti qué te importa qué correa uso, o si la novia me quiso regalar su bouquet, o si la gente me quiere o no en la televisión... ¡Qué te importa!”.

“No a la violencia contra la mujer. Hablo por mí y por todas las mujeres a las que has y vienes violentando día a día, hora a hora, minuto a minuto”, concluyó.