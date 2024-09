El conductor de televisión Rodrigo González y su compañera Gigi Mitre, conductores del programa Amor y Fuego, pasaron un gran susto cuando se activó una alarma contra incendios en su set de Willax TV, durante la emisión de un reporte periodístico en vivo el martes 24 de septiembre.

Aunque no se reportó el desarrollo de un siniestro, el conductor aclaró que, por seguridad, tuvieron que cancelar la transmisión de su programa. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores, y luego continuaron con lo programado, no sin antes ironizar sobre lo sucedido.

“Vamos a interrumpir la transmisión porque el detector de humo se ha activado”, dijo González, visiblemente asustado. Su amiga y compañera, por su parte, se quedó en silencio, ocultando su nerviosismo tras una tímida sonrisa. Posteriormente, el conductor aclaró que se trató de una falsa alarma , aparentemente causada por un desperfecto en el sistema contra incendios.