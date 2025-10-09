Los conductores de televisión Rodrigo González, conocido como Peluchín, y Gigi Mitre expresaron su indignación y críticas severas contra el Gobierno por del ataque armado que sufrió la orquesta de cumbia Agua Marina, la noche del pasado miércoles en el Círculo Militar de Chorrillos, donde cinco personas resultaron heridas.

Al inicio de su programa ‘Amor y fuego’ este jueves 9 de octubre, ambos presentadores de Willax Televisión cuestionaron duramente la gestión de la presidenta Dina Boluarte ante el incremento de la inseguridad ciudadana.

Rodrigo González y Gigi Mitre se pronunciaron en su programa de Willax TV

De ese modo, González manifestó que el país está “gobernado por la delincuencia” y aprovechó para arremeter contra Boluarte. “La inoperante que tenemos como presidenta, la indolente que tenemos como presidenta”, dijo.

Por su parte, Gigi se unió a las críticas contra el Gobierno, exigiendo acciones concretas y urgentes para frenar la criminalidad que, según su apreciación, “se ha salido de control”.

“No tienen empatía, no tienen amor por el país, no tienen amor por la vida, no les importa nada. ¿Qué están esperando para sacar de una vez a todos los militares a la calle?” , expresó indignada.

La compañera de ‘Peluchín’ calificó las medidas tomadas por la actual administración frente a la delincuencia como ineficaces. “Todas sus medidas no funcionan. Que la moto, que de dos, que de uno, que mejor se pongan un chaleco con la placa… no tiene noción”, sentenció.

El ataque contra la agrupación se produjo a las 10:20 p.m. del miércoles 8 de octubre, mientras ofrecían un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos. Según los reportes, un delincuente, a bordo de una motocicleta, descargó una ráfaga de disparos sobre ellos desde la parte trasera del escenario.

Posteriormente, la Policía halló 27 casquillos de nueve milímetros Parabellum, por lo que se presume que el arma utilizada fue una ametralladora Mini Uzi.

Atentado contra Agua Marina: ¿Quiénes resultaron heridos?

Tras el atentado contra Agua Marina, resultaron heridos los hermanos Luis y Manuel Quiroga (propietarios del grupo), el tecladista César Moré, así como su animador Wilson Ruiz.

El estado de salud de los hermanos Quiroga ha mejorado significativamente. Si bien Luis recibió tres impactos de bala —uno de ellos en el tórax— y fue trasladado de emergencia a una clínica, actualmente se encuentra estable y en proceso de recuperación.

Delincuentes dispararon a quemarropa contra agrupación Agua Marina. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec

Su hermano Manuel sufrió una herida en la pierna. Ambos ya fueron dados de alta y se encuentran fuera de peligro, de acuerdo con peritos de criminalística. Por su parte, Moré y Ruiz están recibiendo atención especializada en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, confirmó EsSalud.

A su vez, la Fiscalía detalló que la lista de heridos incluye a una quinta persona, un vendedor de bebidas alcohólicas cuya identidad no ha sido revelada. Esta última víctima viene siendo atendida en el hospital Casimiro Ulloa.