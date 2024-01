¡Se pronunció! El conductor de televisión Rodrigo González “Peluchín” compartió la noticia del compromiso entre la empresaria Alejandra Baigorria y Said Palao.

Por ello, mediante sus historias de Instagram, el presentador dio una advertencia al chico “reality”, quien le pidió matrimonio a Baigorria en una playa de Filipinas el pasado 8 de enero.

“Said la sorprende en Filipinas. ¡Felicidades, Alejandra! Said, pórtate bien con esa gran mujer. Cumple uno de sus más grandes sueños: la Baigorria se nos casa”, fue lo que escribió Peluchín en redes sociales.

Posteriormente, el comentarista de espectáculos añadió, fiel a su estilo, que Palao y Baigorria contraigan matrimonio con bienes separados, es decir que sus propiedades no sean compartidas.

“Con separación de bienes, por favor”, le escribió uno de sus seguidores en redes sociales. Ante ello, el comunicador respondió: “¿Por qué son así? ¿Se lo dicen ustedes o se lo digo yo?”.

Said Palao, nervioso durante pedida de mano a Alejandra Baigorria





Por su parte, la empresaria Alejandra Baigorria reveló un detalle íntimo del momento en que su novio, Said Palao, pidió su mano en matrimonio.

De ese modo, Baigorria explicó que ambos se sentían nerviosos, pero que fue una experiencia hermosa para ella. “No me lo esperaba y no sabía qué hacer, como que me congelé [...] los nervios me congelaron”, escribió.

Luego de eso, añadió: “Y a él lo vi nervioso cuando me abrazó, temblábamos ambos”.





Post de Rodrigo González en Instagram