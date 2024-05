El productor musical Roly Ortiz, conocido por ser el creador del grupo Skándalo, que gozó de fama en los años 90 por las elásticas coreografías de sus integrantes, reveló que sufre una grave y terminal enfermedad.

Al ser entrevistado por el show de espectáculos “América Hoy”, Roly comentó que sufre la enfermedad de trombosis, que está focalizada en su clavícula, lo cual pone en riesgo su vida.

“Lo que me ha dado es una trombosis, todo mi cuerpo está lleno de trombosis, inclusive tengo un trombo en la clavícula”, relató en televisión.

A su vez, el productor dijo que le pronosticaron solo 5 años de vida, por lo que estaría desesperado en conseguir dinero para financiar su tratamiento y medicinas. “[...] En el hospital me acaban de dar 5 años de vida”, sentenció.

Ortiz ya tuvo una intervención quirúrgica por los coágulos de sangre producto de la trombosis en uno de sus brazos, por lo que sufrió la amputación de este.

“[...] En esto cinco años que me queda de vida, quiero dejarle lo mejor a mis hijos, yo ahora no tengo dinero porque con las operaciones me he quedado sin plata”, sentenció.

Enfrentado con Ricky Trevitazo y Luigui Carbajal por registro de Skándalo





El productor Roly Ortiz viene enfrentándose a sus expupilos y compañeros de trabajo Ricky Trevitazo y Luigui Carbajal por el registro comercial de la marca Skándalo.

De ese modo, el productor dijo que, está realizando sus pronunciamientos para lograr obtener la propiedad del nombre y poder trabajar, esto con el fin de reunir fondos para su tratamiento.

“Yo he salido a decir esto porque yo quiero que ellos me reconozcan, todos los días gastos en inyecciones contra los coágulos, contra los trombos. Estoy mal y la gente no lo sabe”, finalizó.