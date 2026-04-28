Resumen

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Roly Ortiz vive un duro momento tras la amputación de su pierna. (Foto: Captura Panamericana TV / de Todo se Filtra)
Roly Ortiz vive un duro momento tras la amputación de su pierna. (Foto: Captura Panamericana TV / de Todo se Filtra)
Por Redacción EC

El músico peruano Roly Ortiz atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la amputación de su pierna izquierda, intervención que fue necesaria debido a una trombosis crónica masiva. El líder del recordado grupo Skándalo permanece internado en el Hospital Cayetano Heredia, donde recibe atención médica mientras enfrenta una dura recuperación física y emocional.

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