El músico peruano Roly Ortiz atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la amputación de su pierna izquierda, intervención que fue necesaria debido a una trombosis crónica masiva. El líder del recordado grupo Skándalo permanece internado en el Hospital Cayetano Heredia, donde recibe atención médica mientras enfrenta una dura recuperación física y emocional.

La decisión médica fue tomada por una junta especializada luego de que la enfermedad comprometiera de forma irreversible el tejido de su extremidad. Según se informó, la operación era indispensable para salvarle la vida, ya que el artista presentaba un historial de salud delicado que agravó su condición.

Su esposa, Pamela Flores, señaló que Ortiz vive un fuerte impacto emocional tras la cirugía. “Ha tenido un desenlace, no sé qué decirte… Llevamos 12 años juntos y hemos pasado muchas cosas difíciles, pero esto nos sobrepasa bastante”, señaló al programa “América Hoy”.

La esposa del líder y fundador del grupo Skándalo aseguró que el músico enfrenta una profunda crisis emocional y física. (Foto: Captura / "América Hoy")

Asimismo, Flores también dijo que el cantante atraviesa una fuerte depresión tras lo sucedido. “No quiere ver a nadie, está súper deprimido y no permite ni que la familia se acerque. No quiere que lo vean así”, comentó.

“Me dijo que tiene pesadillas constantes. El dolor de la pierna que le han amputado, él siente que la tiene y le duele. Nos han explicado los traumatólogos que el dolor ya es el miembro fantasma, que es psicológico”, agregó la esposa de Roly Ortiz.

Por su parte, su hijo Christian Ortiz también evidenció la gravedad del momento familiar: “Estamos todos consternados… mi papá está bastante afectado, está muy deprimido. Ruego a Dios que, aunque sea, le dejen un muñón para que le puedan poner una prótesis”.

Pamela, esposa de Roly Ortiz. (Foto: Captura / "América Hoy")

Como se recuerda, Roly Ortiz ha sido una figura clave en la música peruana como fundador, coreógrafo y productor de Skándalo, impulsando a numerosos talentos. Actualmente, el también coreógrafo continúa hospitalizado, en proceso de recuperación.