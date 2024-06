Roly Ortiz, fundador del grupo ‘Skándalo’, usó sus redes sociales para denunciar que sufrió un atentado contra su auto. Mediante imágenes, el empresario detalló que su vehículo quedó con las lunas rotas y las llantas ponchadas.

“ Acaban de venir a mi casa, han hecho un atentado, han roto las lunas de mi carro, han tirado piedras, y me han bajado las llanta s, bueno ya se imaginarán ustedes de parte de quién viene esto”, expresó a través de su cuenta de TikTok.

Tras ello, conversó con el magazine ‘América Hoy’ y aclaró que no responsabiliza de lo ocurrido a Ricky Trevitazo, Luigui Carbajal o Luis Sánchez.

“No, yo no creo que hayan sido enviados por ellos, a veces hay gente así, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Hay tanto vandalismo en nuestro país, yo no les echo la culpa a ellos”, sostuvo.

Roly Ortiz denuncia robo del nombre de su agrupación

Como se recuerda, hace unos días, Roly Ortiz generó polémica tras acusar a Ricky Trevitazo de haberle robado el nombre de su agrupación al inscribirlo ante Indecopi. Añadió que demandará al cantante para poder anular el registro.

“Me entero que Ricky había patentado el nombre de Skándalo a su nombre. En el 2018, yo presenté a la septima generación del grupo e invité a Ricky para que nos apadrine (...) Luego Ricky me dice a dónde te vas y le digo a Bolivia, Ricky aprovechando que yo me fui se va a Indecopi y patenta el nombre a mis espaldas” , mencionó durante su presentación en el canal de YouTube de Carlos Orozco.

“Eso es una bajeza, lo que hizo (...) Lo peor es que él sabía que me fui a Bolivia, eso lo hizo como una deslealtad. Voy a iniciar una demanda para anular ese registro. Enterarme de una cosa así, de una persona mal agradecida por la cual hice tanto, la verdad a mí me pasó y por eso he tomado esa decisión”, agregó.