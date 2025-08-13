Ante las acusaciones de Angie Jibaja, Romina Gachoy se pronunció por el supuesto maltrato a los hijos de la peruana, a quienes ella cría junto al padre biológico, el cantante Jean Paul Santa María, quien también es su pareja.

Durante una entrevista con ‘América Hoy’, la modelo uruguaya calificó a Jibaja como una “persona enferma”, agregando que no tiene pruebas que justifiquen sus señalamientos por “abandono y maltrato”, mismas que Angie difundió en redes sociales.

“No hay pruebas de, absolutamente, nada de todo lo que ella dice. Son inventos y yo no voy a estar en dimes y diretes con una persona enferma que no está en sus cabales. Todo se llevará por la vía judicial” , comentó Romina.

En referencia a las acusaciones de tortura y agresiones a los menores, Gachoy declaró que la peruana “habla desde su paranoia”, añadiendo que los menores, por su parte, estarían esperando cumplir la mayoría de edad para pronunciarse.

“Falta muy poquito para que los chicos sean mayores y cuenten quiénes somos nosotros, al final ellos siempre serán el reflejo de la verdad y de cada esfuerzo que uno hace”, dijo, para complementar que Jibaja estaría “desacatando una orden judicial”.

Jean Paul Santa María denuncia Angie Jibaja por violencia psicológica

Tras las declaraciones de Angie, el cantante Jean Paul Santamaría habría denunciado a la madre biológica de sus hijos por presunta violencia psicológica y desacatado, indicando que habría transgredido una dictamen judicial.

Un reporte de ‘Magaly TV, la Firme’ detalló que Santamaría presentó una denuncia policial en la comisaría de Barranco contra Jibaja, alegando que incumplió medidas de protección contra los menores, impuestas por el Juzgado en 2021.

Las disposiciones impiden que se les mencione en medios o redes sociales, y prohíben cualquier comentario que pudiera influir negativamente en la percepción de los menores hacia su padre, a quien Angie llamó “narcisista”.

Esta fue la denuncia de Jean Paul Santamaría

¿Qué dijo Angie Jibaja sobre Jean Paul y Romina?

Angie Jibaja lanzó una feroz advertencia contra el padre de sus hijos, Jean Paul Santa María y a su pareja, la modelo uruguaya Romina Gachoy, por un supuesto abandono y maltrato de los menores.

Durante una transmisión en vivo en TikTok, Jibaja responsabilizó a Romina y Jean Paul en caso de que sus hijos, ya adolescentes, sufran algún daño, argumentando que ambos los habrían desprotegido al exponerlos a riesgos de la inseguridad ciudadana.

“Hago una denuncia pública, si a alguno de mis niños les pasa algo, los responsables son Jean Paul y su esposa, pues es increíble que los dejen salir caminando del colegio a la casa con toda la inseguridad”, comentó indignada.

Además, cuestionó algunos supuestos métodos de enseñanza para sus hijos, mismos que calificó de “tortura”. “No se les tiene que decir ‘aprende esto’ o ‘estudia’, porque han tenido becas por ser número uno y se les han otorgado en el colegio”, comentó.