Tras difundirse las imágenes de Christian Domínguez siéndole infiel a su novia Pamela Franco, la modelo Romina Gachoy activó sus alertas ante una posible infidelidad de su esposo, el cantante Jean Paul Santa María.

Es que, Santa María integra actualmente La Gran Orquesta Internacional, agrupación propiedad de Christian, por lo que Gachoy reveló haberle pedido a Jean Paul abandonar el grupo debido a las influencias negativas.

De ese modo, en declaraciones con el programa Magaly TV, la Firme, de Magaly Medina, Romina dijo que pidió a su esposo retirarse de la agrupación para evitar ser relacionado con las actitudes infieles de su jefe.

“A mí no me gusta que Jean Paul esté en una orquesta en la cual la persona que es líder de esta orquesta tenga esta falta de valores a mí no me hace gracia”, indicó la uruguaya.

Tras ello, agregó: “Tuvo esta actitud con su pareja y esta falta de respeto fue de Christian, si fuese por mí, que no esté en esa orquesta”.

CONOCE MÁS: Angie Jibaja es denunciada por irrumpir en casa de Jean Paul Santa María en Navidad

Romina Gachoy y la crítica que lanzó a Christian Domínguez





Por otro lado, Romina Gachoy también se refirió a Christian Domínguez cuestionando sus valores morales y la supuesta irresponsabilidad que tuvo al manchar el prestigio de su orquestas y compañeros.

“La persona responsable de un grupo, la imagen de un grupo debe ser una persona que tiene valores y cuidar a su orquesta. (…) Obviamente que tu orquesta va cargar también con esa mochila de tus actos”, aseveró.