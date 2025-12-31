A pocas horas del Año Nuevo y tras semanas de incertidumbre, la modelo Romina Gachoy confirmó que junto a su esposo, el cantante Jean Paul Santamaría, han superado su reciente crisis matrimonial, decidiendo por el bienestar de sus hijos y la unidad familiar.

En una entrevista con el diario Trome, Gachoy explicó que el proceso de reconciliación ha sido posible gracias a la voluntad de ambos por resolver sus diferencias. “Estamos mejor, todo está más tranquilo”, sostuvo la uruguaya.

Para luego, en un tono más ameno, asegurar que pasarán las fiestas de fin de año junto con sus hijos. “Nos estamos yendo a la playa en familia”, afirmó la uruguaya el pasado 29 de diciembre.

El conflicto, que escaló públicamente el pasado 16 de diciembre cuando Gachoy expresó entre lágrimas su confusión, tuvo como detonante una propuesta laboral para participar en un ‘reality’ de convivencia en España.

La distancia que implicaba la situación, junto con los compromisos musicales de Santa María y su aparente negativa a acompañarla, dificultaron la relación. “Hemos retomado las terapias hace unas tres semanas para poder entendernos mejor en ciertos puntos, y nos ha sido de gran ayuda”, reveló Gachoy.

Respecto a las críticas de diversos sectores que señalaron el conflicto como una supuesta estrategia publicitaria para generar atención en la prensa, Romina fue enfática en negar dichas especulaciones.

“Es la primera vez que abro mis sentimientos así con mi público y no imaginé que generaría todo lo que generó. Estaba muy triste, confundida, y pensé que abriendo mi corazón me ayudaría y así fue. Recibí consejos muy bonitos y mucho amor y apoyo de la gente. Me quedo con eso para cerrar el año e iniciar con mucha fuerza el 2026” , sostuvo.

La consolidación de esta nueva etapa se hizo pública el pasado 23 de diciembre, cuando Romina y Jean Paul compartieron una sesión fotográfica navideña junto a sus hijos. En las imágenes, difundidas en redes sociales, se observa a la familia en armonía, dejando atrás los rumores de ruptura.